ABD basını yazdı: Erdoğan milli maç öncesinde Trump'la görüşmek istiyor

A Millî Futbol Takımı, 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda ABD ile Los Angeles'ta karşı karşıya gelecek.

25 Haziran'da oynanacak maç öncesinde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için temaslarda bulunduğu öne sürüldü.

ERDOĞAN'IN TRUMP'LA GÖRÜŞME PLANINI ABD BASINI YAZDI

Bloomberg'in haberine göre; bu görüşmenin, Türkiye'nin Ankara'da düzenleyeceği NATO Zirvesi'ne iki haftadan kısa bir süre kala gerçekleşmesi planlanıyor.

Erdoğan'ın SoFi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya bizzat katılmayı planladığını ifade eden kaynaklar; Trump ile yapılacak olası görüşmenin liderlere, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek zirve öncesinde ikili ve bölgesel ilişkiler ile ülkelerinin NATO'nun geleceğindeki rolünü değerlendirme fırsatı sunabileceğini belirtti.

Görüşmenin yeri ve saatine ilişkin henüz netleşmiş bir bilgi bulunmuyor. İki lider, en son eylül ayında Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.