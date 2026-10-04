6 üye AKP'li oldu, başkan vekili de gözaltında: YENİ Parti'den Ataşehir'de eylem

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında aralarında başkanvekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 kişinin gözaltına alınması ve 6 CHP'li üyenin AKP'ye geçmesinin ardından YENİ Partililer belediye önünde bir araya geldi.

Burada düzenlenen basın toplantısında konuşan YENİ Parti Ataşehir İlçe Başkanı Atakan Anıl Dizaroğlu ile Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, operasyona tepki göstererek sürecin siyasi bir müdahale olduğunu ifade etti.

"BASKILARA VE KUMPASLARA GEÇİT VERMEDİK"

Ataşehir Belediye Başkanının tutuklanmasının ardından yapılan seçimde Güneş'in 22 oyla seçildiğini hatırlatan Dizdaroğlu, partilerinden istifa edip AKP'ye geçen 6 meclis üyesine tepki göstererek şunları söyledi:

"Türlü baskılara, türlü kumpaslara rağmen oyları devşirilmeye çalışılan meclis üyelerimizin yanında durduk ve bu kumpasa geçit vermedik. O tarihte 'İftira atıyorsunuz' diyenlerin, bugün 'Hizmet vermek için parti değiştirdik' açıklamasını gördüğümüzde haklılığımız ortaya çıktı. Gizlilik kararı olan soruşturma dosyasından bilgi sızdırıldığı şüphesi uyanmaktadır. Bugün bu arkadaşlarımız gözaltına alındıysa sizin yüzünüzdendir. Sandık önüne geldiğinde seçmen gereken cevabı verecektir."

"SANDIKLA KAZANAMADIKLARI BELEDİYELERE ÇÖKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de belediyeye yönelik yürütülen soruşturmayı düşman hukuku olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"Sandıkla Ataşehir'i asla kazanamayacaklarını anladıkları için altı ay önce Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel’i tutsak ettiler. Altı aydır henüz iddianame bile yazılmış değil. Bizim arkadaşlarımızın suçu, Onursal Adıgüzel’in yüzde 57’lik rekor oyla seçimi kazanmış olmasıdır. Sandıkla seçim kazanamayanlar, kazanamadıkları belediyelere çökme girişimi içerisindedir."

AKP'ye geçen 6 belediye meclis üyesini Millet iradesine ihanet etmekle suçlayan Çelik, "Ataşehir'de altı belediye meclis üyesi seçmen iradesine ihanet etmemiş olsaydı, bugün Murat Güneş Vatan Emniyet Müdürlüğü’nün bodrum katında olmayacaktı." dedi.

"SIRF ONLAR BU BELEDİYELERE ÇÖKECEK DİYE BİZİM ARKADAŞLARIMIZA ZULMEDİLİYOR"

Onursal Adıgüzel ve diğer belediye meclis üyelerinin yerel seçimlerden bu yana yaptığı hizmetleri sıralayan Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu ülkeyi soyup soğana çeviren, milletin üç kuruşuna göz dikenler, şu anda evlerinde oturuyorlar. Bizim suçsuz günahsız arkadaşlarımız, sırf onlar bu belediyelere çökecek diye bizim arkadaşlarımıza zulmediliyor. Böyle bir ikili hukuk düzeni olamaz. Bu ikili hukuk düzeni devletin temelini sarsmaktır. Devletin dini adalettir. Adalet seçim kazananı cezalandırma amacıyla kullanılırsa, önümüzdeki seçimlerin dizayn etme amacıyla kullanılırsa bu devletin temelini sarsar."

"BU CEBERUT İKTİDARI TARİHİN KARANLIĞINA GÖNDERECEĞİZ"

Özgür Çelik, bu ikili hukuk düzenini ortadan kaldıracaklarını, bir gün sandığın milletin önüne er ya da geç geleceğini belirterek, "O gün geldiğinde hep birlikte bu zalim ve ceberut iktidarı tarihin karanlığına hep beraber göndereceğiz. Herkes için adaleti sağlayacağız. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın." dedi.

Milletin sandığa karşı umudunu kaybetmesinin istendiğini söyleyen Çelik, şöyle devam etti:

"Meclis üyelerinin oy kullandığı yerlerde, birkaç meclis üyesini gözaltına alarak, bir bölümünü tutuklayarak, bir bölümünü insanlık onurunu ayaklar altına alır biçimde transfer ederek seçmen iradesine çökebilirsiniz. Fakat Türkiye'de 57 milyon sandığı Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne sıkıştıramazsınız. Türkiye'de 57 milyon seçmeni cezaevlerine kapatamazsınız.

Türkiye'de 86 milyonun iradesine kelepçe vuramazsınız. Günü geldiğinde bu millet Ataşehir'de yaşananların da İstanbul'da yaşananların da Türkiye'de yaşananların da hesabı onlardan çok ağır bir biçimde tutuşturacak. Hiç kimse umutsuz olmasın. Bir pazar günü sandık milletinin önüne gelecek, bir bayram havasında, bir şenlik havasında hep birlikte sandıklara gideceğiz. Bu ceberut iktidarı, tarihin kararlılığına hep birlikte göndereceğiz ve bu topraklarda demokratik Cumhuriyet’in kurumsal inşa sürecini hep birlikte başlatacağız." (ANKA)