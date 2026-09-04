Yaşlılıkta alzheimer korkusuna çare: Demans 3 alışkanlıkla 13 yıl geciktirilebilir

New York Üniversitesi araştırmacılarının da yer aldığı uluslararası çalışmada, 55 yaşında demans belirtisi bulunmayan 12 binden fazla kişi yaklaşık 25 yıl boyunca takip edildi.

Araştırmada yüksek tansiyon, diyabet ve tütün kullanımının demans riski üzerindeki etkisi incelendi. Bulgulara göre, 45-65 yaş döneminde bu üç risk faktörünün hiçbirine sahip olmayan kişiler, risk taşıyanlara kıyasla ortalama 13 yıl daha uzun süre demans olmadan yaşayabildi.

"VAKALARIN YARISI ÖNLENEBİLİR VEYA GECİKTİRİLEBİLİR"

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde 57 milyondan fazla kişi demansla yaşıyor ve her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka ortaya çıkıyor.

Oxford Üniversitesi'nden Prof. Sarah Harper, demans vakalarının neredeyse yarısının yaşam boyunca kontrol edilebilen risk faktörlerinin yönetilmesiyle teorik olarak önlenebileceğini veya geciktirilebileceğini belirtti.

NYU araştırmacılarından Dr. Josef Coresh ise demans riskinin 55 yaş sonrasında hızla arttığına dikkat çekerek, orta yaşta risk faktörlerinin kontrol altında tutulmasının ilerleyen yıllardaki beyin sağlığı açısından önem taşıdığını ifade etti.

Uzmanlar, tansiyon ve kan şekeri kontrolünün yanı sıra sigaradan uzak durulmasını, dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin de orta yaştan itibaren yaşam alışkanlığı haline getirilmesini öneriyor.