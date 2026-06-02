Endişelendiren tabloyu TÜİK açıkladı: Türkiye'de her 5 kişiden biri obez

Obezite, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de hızla artan önemli bir halk sağlığı sorunu olarak dikkat çekiyor. Son araştırmalar, obezitenin kalp-damar hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türleriyle doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye'de obezite oranı son üç yılda artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzerindeki nüfusta obez bireylerin oranı 2022'de yüzde 20,2 iken 2025 yılında yüzde 21,8'e yükseldi.

KADINLARDA DAHA YAYGIN

Araştırma sonuçları, kadınlarda obezitenin erkeklere göre daha yaygın olduğunu ortaya koydu. Kadınların yüzde 24,8'i obez, yüzde 32,2'si ise obez öncesi kategorisinde yer alırken, erkeklerde obezite oranı yüzde 18,7 olarak ölçüldü. Erkeklerde obez öncesi bireylerin oranı ise yüzde 43,1'e ulaştı.

ÇOĞUNLUK SPOR SEVMİYOR!

Veriler, toplumun büyük bölümünün fiziksel aktiviteden uzak bir yaşam sürdürdüğünü de gösterdi. Haftada en az 150 dakika orta şiddette egzersiz yapılmasını öneren Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerine rağmen, 2025 yılında erkeklerin yüzde 83,5'i, kadınların ise yüzde 89,7'si yeterli fiziksel aktivite gerçekleştirmedi. Haftada 150 ila 300 dakika arasında egzersiz yapanların oranı erkeklerde yüzde 4,1, kadınlarda ise yüzde 2,7'de kaldı.

Araştırmada fiziksel işlevlerde yaşanan zorluklar da dikkat çekti. Kadınların yüzde 8,3'ü, erkeklerin ise yüzde 3,7'si merdiven inip çıkarken zorlandığını belirtirken, öğrenme, hatırlama ve yürüme gibi temel aktivitelerde de kadınların erkeklere kıyasla daha fazla güçlük yaşadığı görüldü.

ÇOCUKLARDA HANGİ HASTALIK ARTTI?

Çocuklarda ise son altı aylık dönemde en yaygın sağlık sorunu üst solunum yolu enfeksiyonları oldu. 0-6 yaş grubundaki çocukların yüzde 28,5'inde, 7-14 yaş grubundakilerin ise yüzde 24,6'sında üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü. İshal, her iki yaş grubunda da en sık karşılaşılan sağlık sorunları arasında yer aldı.

Yetişkinlerde son 12 ay içinde görülen hastalıklar incelendiğinde, bel bölgesi problemleri yüzde 24,3 ile ilk sırada yer aldı. Bel ağrılarını hipertansiyon, boyun bölgesi rahatsızlıkları, diyabet ve yüksek kan lipidleri takip etti.

TÜTÜN KULLANIMINDA ARTIŞ

Araştırma sonuçları tütün ve alkol kullanımında da artış yaşandığını ortaya koydu. Her gün tütün mamulü kullananların oranı 2022'de yüzde 28,3 iken 2025'te yüzde 30,1'e yükseldi. Aynı dönemde son bir yıl içinde alkol kullandığını belirtenlerin oranı da yüzde 12,1'den yüzde 12,6'ya çıktı.

Öte yandan kadınların kanser taramalarına katılımında artış gözlendi. Son 12 ay içinde mamografi çektiren 40 yaş ve üzeri kadınların oranı yüzde 10,8'den yüzde 16,7'ye yükselirken, smear testi yaptıran kadınların oranı da yüzde 7,2'den yüzde 11,8'e çıktı. Buna rağmen kadınların önemli bir bölümünün hâlâ bu tarama testlerini hiç yaptırmadığı belirlendi. (AA)