Türkiye'den çekilen BYD iki ülkede daha durma noktasına geldi

Çinli otomotiv firması BYD’nin uluslararası yatırımlarında gecikmeler ve duraklamalar yaşanıyor. Patronlar Dünyası’ndan Kerim Ülker’in haberine göre, Türkiye'deki projesini sonlandıran şirketin, Pakistan ve Macaristan'da planlanan tesislerindeki takvimler de değişti.

PAKİSTAN'DA 150 MİLYON DOLARLIK İNŞAAT DURDU

Şirketin Pakistan için planladığı 150 milyon dolarlık yatırım kapsamında Sindh kentinde bir elektrikli araç montaj fabrikası kurulması kararlaştırılmıştı. Yerel ortak olarak Hub Power Company ile anlaşma sağlandı.

Açıklanan takvime göre tesisin 2026 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesi hedefleniyordu. Ancak yerel basında yer alan bilgilere göre üretim tarihi önce 2026'nın ikinci yarısına çekildi. Sahada temeli atılan montaj fabrikasının inşaat çalışmaları ilerlemedi ve süreç durma noktasına geldi.

MACARİSTAN'DA ÇEVRE MUAFİYETLERİ KALDIRILDI TAKVİM DEĞİŞTİ

Macaristan'daki tesis süreci ise ülkedeki siyasi ve idari değişikliklerden etkilendi. Fabrikanın temelleri eski Başbakan Viktor Orban döneminde atıldı. Bu dönemde görev yapan eski Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Temmuz 2026'da parlamentodan ayrılarak BYD bünyesinde uluslararası yönetici pozisyonuna geçti.

Ülkede Peter Magyar’ın başbakanlık görevine gelmesinin ardından, şirket için sağlanan çevre muafiyetleri kaldırıldı. Kararın ardından BYD tesisindeki üretim takvimi 2026 yılının dördüncü çeyreğine ertelendi.

MANİSA YATIRIMI DAHA ÖNCE İPTAL EDİLMİŞTİ

İki ülkedeki aksamaların öncesinde, şirketin Türkiye yatırımı da gündeme gelmişti. 1 milyar doları aşan bütçeyle Manisa'da kurulması planlanan tesis için kamu tarafından özel teşvikler sağlanmış ve arazi tahsisi yapılmıştı.

Aradan geçen iki yıllık süreçte temel atma töreni gerçekleştirilmedi ve sahada inşaat çalışması başlatılmadı. Şirketin son olarak yatırımdan vazgeçtiğini açıklamasıyla Türkiye projesi tamamen rafa kalktı.