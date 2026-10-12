Şarj için durmaya son: Honda yolları dev bir şarj aletine dönüştürüyor
Honda, elektrikli araçların hareket halindeyken şarj olmasını sağlayan kablosuz yol teknolojisini 55,7 km’lik test güzergahında denemeye hazırlanıyor. Sistem, kamyonlara 150 kW’a kadar güç aktarabilecek.
Honda, elektrikli araçların seyir halindeyken şarj edilmesini sağlayan yenilikçi bir altyapı teknolojisi geliştiriyor. Elektromanyetik indüksiyon prensibine dayanan Kablosuz Güç Aktarımı (WPT) sistemi, yol yüzeyine entegre edilecek bobinler sayesinde araçlara hareket halindeyken enerji aktarmayı hedefliyor. Honda’nın 2021 yılından bu yana üzerinde çalıştığı projeye, geçen yıl inşaat devi Taisei de katıldı.
Japonya'da 1 Nisan’da başlayacak yeni mali yılda test aşamasına geçecek olan bu ortaklıkta görev dağılımı netleşti: Honda, aracın altına monte edilen, yoldan gelen elektromanyetik dalgaları yakalayıp yüksek güçlü doğru akıma (DC) dönüştüren tek ve kompakt alıcı modülünü tasarlıyor. Taisei ise iletim modüllerinin yol yüzeyine montajını, gerekli mühendislik altyapısının kurulmasını ve şarj altyapısına uygun yol yapım ile onarım yöntemlerinin geliştirilmesini üstleniyor.
150 kW Güç Kapasitesi, 55,7 km Prototip Yol ve Dayanıklılık Testleri
Sistem, yalnızca binek otomobilleri değil, toplam ağırlığı 20 tona kadar olan ağır hizmet kamyonlarını da şarj edebilecek kadar yüksek dayanıklılık ve güç sunacak şekilde tasarlandı. Proje kapsamında Japonya'daki kamu yollarında 55,7 km uzunluğunda deneysel bir test güzergahı oluşturulacak. İletim bobinleri, bağlantı kabloları ve güzergah boyunca yerleştirilecek transformatörlerle desteklenen sistem; elektrikli kamyonlara 150 kW'a kadar kablosuz güç aktarımı sağlarken binek araçların yüksek hızlarda dahi şarj olmasına imkan tanıyacak. Ağır taşıt trafiğine ve zorlu hava şartlarına karşı altyapı, 49 kN kuvvet altında 1 milyon tekerlek geçiş döngüsünü içeren sıkı dayanıklılık testlerinden geçirilecek; etkin güç çıkışı ve enerji kayıpları ölçülecek. Honda, modüler mimarisiyle gelecekteki güncellemelere de açık olan bu teknolojiyi yılın ilerleyen dönemlerinde Japonya ve Güney Kore'deki fuarlarda sergileyecek.