Fiat Egea'nın üretimi durduruldu

Tofaş tarafından 2015 yılında üretimine başlanan ve 11 yıl boyunca satış rekorları kıran Fiat Egea serisinin üretimi resmen sona erdi. Uygun fiyatı, dayanıklılığı ve yedek parça erişilebilirliğiyle milyonlarca sürücünün tercihi olan model, tarihteki yerini aldı.

Üretime başladığı günden bu yana Türkiye'de büyük ilgi gören Fiat Egea, satış rekorları kırarak uzun yıllar pazarın en güçlü modellerinden biri olmayı başardı. Otomobil, hem bireysel hem de ticari kullanımda öne çıkan seçeneklerden biri olarak dikkat çekti.

SIFIR ARAÇ SATIŞI SONA ERECEK

Özgür Kocaeli'nin haberine göre, modelin üretim serüveni resmen tamamlandı. Üretimin noktalanmasıyla birlikte, sıfır kilometre Fiat Egea almak isteyenler için çok az zaman kaldı. Bayilerde sınırlı sayıdaki son stoklar satışa sunulacak ve kısa bir süre içerisinde sıfır araç pazarındaki satışı sona erecek.

Egea'nın üretiminin durması en çok ticari araç kullanıcılarını etkileyecek. Yıllardır taksicilerin en çok tercih ettiği modeller arasında yer alan Egea'dan boşalan koltuğu hangi modelin dolduracağı merak konusu oldu.