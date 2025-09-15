Gürel Yurttaş

Gürel Yurttaş

Süper Lig'de yaşanacak skandalları açıkladı: Hacıosmanoğlu ile bunlar daha ne ki! Çare belli

Yayınlanma:
Güncelleme:

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Çeşitli üst düzey takımlarda oynamış eski voleybolcu. Voleybol antrenörlüğü de yaptı.

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: Anadolu Efes'te parlamış, yıllarca NBA'de forma giymiş eski milli basketbolcu.

Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül: 3 kez dünya, 11 kez Avrupa Şampiyonu olmuş eski milli güreşçi.

Beşiktaş harekete geçti: TFF'ye başvuracakBeşiktaş harekete geçti: TFF'ye başvuracak

Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi: Beşiktaş'ta yıllarca oynamış milli takım forması giymiş hentbolcü.

Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen: Yurt içinde ve yurt dışınrda sayısız madalyası olan eski jimnastikçi.

Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu: Hiç futbol oynamamamış, genelde inşaat işleri yapan iş adamı. Trabzonspor'da bir dönem başkanlık yaptı, hakemleri soyunma odasına kilitleme skandalı hala unutulmadı.

Hacıosmanoğlu'ndan önceki de iş adamıydı, daha önceki de.

Peki ama niye?

Diğer branşlarda federasyon başkanları sporun içinden gelmişlerden seçiliyor da futbolda neden inşaatçı, ayakkabıcı, holding sahibi oluyor?

Bu sorunun cevabını bir kenara bırakalım; yaşadıklarımıza bakalım.

Görüyorsunuz işte, Süper Lig başlayalı daha kaç hafta oldu. Ortalık toz duman!

Geçen sezon, önceki sezon, daha önceki sezonlar gibi... Yine skandallar, yine saçma sapan hakem hataları, yine ortalık sanki savaş meydanı!

Milli takım dersen... Gürcistan'ı yendi diye yeterliliği tartışılan İtalyan teknik adamı Türk vatandaşı yapma sevdalısı başkanın 6-0'lık İspanya hezimeti sonrası ortalıktan kaybolması.

Başlıkta dedim ya; yaşanacak skandallar diye.

Geçmişte yaşananlar tekrar tekrar olacak!

Bugün Trabzonspor'un golünü vermeyen hakemler, yarın Beşiktaş'ın, sonra Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın canını yakacak!

Çizgiyi geçen toplar gol sayılmayacak! Tuhaf kartlar havalarda uçuşacak! Milli takım sıradan takımları yenerken biraz güçlü takımlar karşısında tuzla buz olacak!

Bu MHK Başkanı'yla bu acemi hakemlerle farklı bir şey mi belkiyorsunuz yoksa!

Peki nasıl kurtulacağız bu girdaptan!

Futbolun başına da diğer federasyonlar gibi içinden gelmiş adamları getirerek.

Peki kim diye soracak olursanız... Aklıma gelen il ismi söyleyeyim: Mustafa Denizli. Var mı daha ötesi.

Eski milli futbolcu... Yıldızın da yıldızı... 3 büyüklerde şampiyonluk yaşamış tek teknik direktör. Milli takımın unutulmaz hocası. Yönetici. Daha ne olsun ki!

İbrahim Hacıosmanoğlu veya bir başka inşaatçı, ayakkabıcı, holding sahibi futbolun başına geldiği sürece böyle gideceğiz sanki!

Önceki ve Sonraki Yazılar
Gürel Yurttaş Arşivi

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı: Penaltı var mı kırmızı kart nedir?

 13 Eylül 2025 Cumartesi 22:04

"Satın alınmış medya unsurları!" Ali Koç ve Tedesco

 10 Eylül 2025 Çarşamba 14:41

A Milli Takım'da neler oldu? Hacıosmanoğlu'nun Montella'ya yaptığı teklif

 08 Eylül 2025 Pazartesi 09:51

'Vatan haini'

 05 Eylül 2025 Cuma 09:47

Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!

 04 Eylül 2025 Perşembe 13:00

Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti

 02 Eylül 2025 Salı 14:54

Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a

 01 Eylül 2025 Pazartesi 10:59

Sergen Yalçın neden başaramadı? Beşiktaş nasıl yıkıldı

 31 Ağustos 2025 Pazar 23:47

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam

 30 Ağustos 2025 Cumartesi 10:00

Gitti Beşiktaş'ın 180 milyon lirası! Aziz Nesin demişti ama!

 29 Ağustos 2025 Cuma 09:52
SON YAZILAR
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
Öyle bir gün oldu ki 15 Eylül
Gürel Yurttaş
GürelYurttaş
Süper Lig'de yaşanacak skandalları açıkladı: Hacıosmanoğlu ile bunlar daha ne ki! Çare belli
Sedat Kaya
SedatKaya
Demokrasi Günü’nde demokrasi yargı önünde
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
Rozet yahut kelepçe
İsmail Pehlivan
İsmailPehlivan
Kentleşmenin Alevi İnancının Dönüşümüne Etkisi ve Dedelik Kurumu
AKP önünde Gazze eylemi yapan kadına sert müdahale: Üzerine su döküp bir de tekmelediler!
AKP önünde Gazze eylemi yapan kadına sert müdahale: Üzerine su döküp bir de tekmelediler!
Kasalar doldu vatandaşın cebi boşaldı: Ağustosta rekor vergi geliri
Kasalar doldu vatandaşın cebi boşaldı: Ağustosta rekor vergi geliri
CHP Kurultay davası tedbirsiz ertelendi: Kılıçdaroğlu karar sonrası bunu yaptı
CHP Kurultay davası tedbirsiz ertelendi: Kılıçdaroğlu karar sonrası bunu yaptı
Çin’den NATO’ya Trump uyarısı: ‘Kararlı şekilde karşılık veririz’
Çin’den NATO’ya Trump uyarısı: ‘Kararlı şekilde karşılık veririz’