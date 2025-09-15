Süper Lig'de yaşanacak skandalları açıkladı: Hacıosmanoğlu ile bunlar daha ne ki! Çare belli

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Çeşitli üst düzey takımlarda oynamış eski voleybolcu. Voleybol antrenörlüğü de yaptı.

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: Anadolu Efes'te parlamış, yıllarca NBA'de forma giymiş eski milli basketbolcu.

Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül: 3 kez dünya, 11 kez Avrupa Şampiyonu olmuş eski milli güreşçi.

Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi: Beşiktaş'ta yıllarca oynamış milli takım forması giymiş hentbolcü.

Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen: Yurt içinde ve yurt dışınrda sayısız madalyası olan eski jimnastikçi.

Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu: Hiç futbol oynamamamış, genelde inşaat işleri yapan iş adamı. Trabzonspor'da bir dönem başkanlık yaptı, hakemleri soyunma odasına kilitleme skandalı hala unutulmadı.

Hacıosmanoğlu'ndan önceki de iş adamıydı, daha önceki de.

Peki ama niye?

Diğer branşlarda federasyon başkanları sporun içinden gelmişlerden seçiliyor da futbolda neden inşaatçı, ayakkabıcı, holding sahibi oluyor?

Bu sorunun cevabını bir kenara bırakalım; yaşadıklarımıza bakalım.

Görüyorsunuz işte, Süper Lig başlayalı daha kaç hafta oldu. Ortalık toz duman!

Geçen sezon, önceki sezon, daha önceki sezonlar gibi... Yine skandallar, yine saçma sapan hakem hataları, yine ortalık sanki savaş meydanı!

Milli takım dersen... Gürcistan'ı yendi diye yeterliliği tartışılan İtalyan teknik adamı Türk vatandaşı yapma sevdalısı başkanın 6-0'lık İspanya hezimeti sonrası ortalıktan kaybolması.

Başlıkta dedim ya; yaşanacak skandallar diye.

Geçmişte yaşananlar tekrar tekrar olacak!

Bugün Trabzonspor'un golünü vermeyen hakemler, yarın Beşiktaş'ın, sonra Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın canını yakacak!

Çizgiyi geçen toplar gol sayılmayacak! Tuhaf kartlar havalarda uçuşacak! Milli takım sıradan takımları yenerken biraz güçlü takımlar karşısında tuzla buz olacak!

Bu MHK Başkanı'yla bu acemi hakemlerle farklı bir şey mi belkiyorsunuz yoksa!

Peki nasıl kurtulacağız bu girdaptan!

Futbolun başına da diğer federasyonlar gibi içinden gelmiş adamları getirerek.

Peki kim diye soracak olursanız... Aklıma gelen il ismi söyleyeyim: Mustafa Denizli. Var mı daha ötesi.

Eski milli futbolcu... Yıldızın da yıldızı... 3 büyüklerde şampiyonluk yaşamış tek teknik direktör. Milli takımın unutulmaz hocası. Yönetici. Daha ne olsun ki!

İbrahim Hacıosmanoğlu veya bir başka inşaatçı, ayakkabıcı, holding sahibi futbolun başına geldiği sürece böyle gideceğiz sanki!