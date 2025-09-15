Beşiktaş harekete geçti: TFF'ye başvuracak

Süper Lig’de Beşiktaş’ın Başakşehir’i 2-1 yendiği maçta Orkun Kökçü kırmızı kart görmüştü.

Maçın hakemi Alper Akarsu, Orkun Kökçü ve Ebosele arasında yaşanan ikili mücadeleyi VAR tavsiyesi ile monitörden izlemiş ve 90+8’de milli futbolcuya kırmızı kartını çıkarmıştı.

Barış Alper Yılmaz Kerem Aktürkoğlu'nu sildi

BEŞİKTAŞ KIRMIZI KART İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sabah’ın haberine göre; Beşiktaş, Orkun Kökçü’nün cezasının iptali nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yapacak.

Yönetimin, kararın hatalı olduğunu düşündüğünü belirterek resmi itiraz sürecini başlatma kararı aldığı aktarıldı.

EN KISA SÜREDE BAŞVURU YAPILACAK

Kulüp avukatlarının gerekli belgeleri hazırlayarak en kısa sürede TFF’ye başvuruyu yapacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Bu sezon Beşiktaş ile tüm kulvarlarda 8 maça çıkan Orkun, gol veya asist katkısı veremedi.