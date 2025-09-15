Barış Alper Yılmaz Kerem Aktürkoğlu'nu sildi

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’dan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir hamle geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NU TAKİPTEN ÇIKTI

Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu’nu Instagram üzerinden takipten çıktı.

Barış Alper Yılmaz Kerem'i takipten çıktı

GALATASARAY TARAFTARI BÜYÜK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Galatasaray taraftarı, Benfica’dan Fenerbahçe’ye katılan milli futbolcunun transferinde büyük tepki göstermişti.

Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz

TAKIM ARKADAŞLARI DA ÇIKMIŞTI

Daha önce Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu’nu transferine tepki olarak milli oyuncuyu takibi bırakmıştı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLK MAÇINA ÇIKTI

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de sahasında ağırladığı Trabzonspor maçıyla birlikte sarı-lacivertli kariyerinde ilk maçına çıktı.

Trabzonspor'a karşı maça ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, 73. dakikada yerini Nene'ye bıraktı.

Maçtan sonra konuşan milli futbolcu, "Maçtan önce farklı bir heyecanım vardı. Çünkü çocukluk aşkım, Fenerbahçe formasını giymeyi hep hayal etmiştim. Bugün nasip oldu. Önemli olan galibiyet almaktı. Güzel bir başlangıç oldu" dedi.