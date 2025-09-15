Ali Koç: Kimse bize diz çöktüremez

Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor'u En Nesyri'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Derbi sonrası Trabzonspor cephesinden maçın hakemi Ozan Ergün'e büyük tepki vardı.

''ŞİKE HALA DEVAM EDİYOR''

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, maç sonu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'yi hedef aldı.

Genç'in, "Şike hala devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor." açıklamaları Fenerbahçe cephesinde büyük tepki topladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yaptığı açıklamalara gece yarısı yanıt çok sert bir verdi.

''KİMSE BİZE DİZ ÇÖKTÜREMEZ''

Ali Koç yaptığı açıklamada, ''Bugün oynanan Fenerbahçe–Trabzonspor karşılaşması sırasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ucuz kahramanlık uğruna hadsiz ve şuursuzca yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe camiasını ve taraftarını hedef almış; 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasına karşı sergilenen onurlu direnişi görmezden gelerek toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırmaya çalışmıştır.

Kulübümüz, bu açıklamalarla ilgili gerekli hukuki adımları atacaktır. Ancak bununla yetinmiyoruz: 3 Temmuz’da gösterdiğimiz direnişin mirasçıları olan milyonlarca Fenerbahçe taraftarını, bu şahıs hakkında ilgili mercilere şikâyette bulunmaya davet ediyoruz.

3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır.

Biz 3 Temmuz’da Fetöyü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir. Fenerbahçe camiası bir oldukça, kimse bize diz çöktüremez'' ifadelerini kullandı.