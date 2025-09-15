Ahmet Çakar Fenerbahçe Trabzonspor maçında hakeme gelen telefonu açıkladı

Süper Lig’de Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Trabzonspor’u En Nesyri’nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Mücadelede En Nesyri’nin şutunda topun çizgiyi geçip geçmediği uzun süre tartışma konusu oldu.

Hakem Ozan Ergün'ün devam ettirdiği pozisyon

Derbinin hakemi Ozan Ergün, VAR’ı bir süre dinledi ve topun çizgiyi geçmediğini belirterek oyunu devam ettirdi.

Ahmet Çakar maça dair, ''Fenerbahçe’nin buz gibi golü yenildi. Ben topu görüyorum içeride, hatta yeşil alan var bu ne demektir? Tam terk etti demektir. İş boğuntuya geldi oyna dedi hakem, fakat sıkıntı şu.

Ya maç 0-0 olsaydı? Ya da 10 kişi Trabzonspor bir gol atsaydı. O golü ki gol, niye göstermedin?’’ ifadelerini kullandı.

Mücadelenin hakemi Ozan Ergün’e telefon geldiğini iddia eden Çakar, ‘’Çünkü telefon geldi. Oyna oyna dedi’’ yorumunu yaptı.

‘’İKİ TAKIMIN DA GOLÜ GÜME GİTTİ’’

Ahmet Çakar’ın Sabah’ta ‘’İki takımın da golü güme gitti’’ başlığı ile kaleme aldığı yazı şu şekilde: