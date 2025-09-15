Ahmet Çakar Fenerbahçe Trabzonspor maçında hakeme gelen telefonu açıkladı
Süper Lig’de Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Trabzonspor’u En Nesyri’nin golüyle 1-0 mağlup etti.
Mücadelede En Nesyri’nin şutunda topun çizgiyi geçip geçmediği uzun süre tartışma konusu oldu.
Derbinin hakemi Ozan Ergün, VAR’ı bir süre dinledi ve topun çizgiyi geçmediğini belirterek oyunu devam ettirdi.
AHMET ÇAKAR’DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Ahmet Çakar maça dair, ''Fenerbahçe’nin buz gibi golü yenildi. Ben topu görüyorum içeride, hatta yeşil alan var bu ne demektir? Tam terk etti demektir. İş boğuntuya geldi oyna dedi hakem, fakat sıkıntı şu.
Ya maç 0-0 olsaydı? Ya da 10 kişi Trabzonspor bir gol atsaydı. O golü ki gol, niye göstermedin?’’ ifadelerini kullandı.
‘’HAKEME TELEFON GELDİ’’
Mücadelenin hakemi Ozan Ergün’e telefon geldiğini iddia eden Çakar, ‘’Çünkü telefon geldi. Oyna oyna dedi’’ yorumunu yaptı.
‘’İKİ TAKIMIN DA GOLÜ GÜME GİTTİ’’
Ahmet Çakar’ın Sabah’ta ‘’İki takımın da golü güme gitti’’ başlığı ile kaleme aldığı yazı şu şekilde:
Gelelim hakeme; Onuachu'nun attığı gol nizami gol. Vurduğu kafa da harika bir kafa… Ama kenardan VAR daveti geliyor, hakem faul diye iptal ediyor. Orta sahada Onuachu topa vurmak için yükseliyor.
Arkadan gelen Skriniar'ın farkında değil. Kafaya çıkan her oyuncu kolunu açar, açtığı kol da Skriniar'ın çenesine geliyor. Böyle faul filan olmaz. VAR daveti olmaz, olsa bile iyi hakem o golü iptal etmez, verir…
Ardından gelen kırmızı kart tartışılır. Tamam bileğine basıyor ama ayak yüksekte değil. Kırmızı verdiği için çok eleştirmem ama ben olsam sarı verirdim.
İşin pislik boyutuna gelecek olursak; ikinci yarı bizim gördüğümüz top çizgiyi geçmişti. Yayıncı kuruluş, bir kere gösterir gibi yaptı, bir kez de göstermedi.
Yakın çekime almadı ve bu sefer de bence Fenerbahçe'nin golü güme gitti. Acaba VAR hakemine devre arası bir telefon geldi de bu golü boğuntuya mı getirdiler?