Ümit Özat ''Bunu kabul etmiyorum'' diyerek açıkladı: Kimsin sen ya

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u En Nesyri'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve 3 puana uzandı.

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından ve spor yorumcusu Ümit Özat, maç sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

Ümit Özat, İrfan Can Eğribayat'ın yedek kulübesinde oturma tarzını eleştirdi ve ''Kimse kusura bakmasın. Canımı sıkan bir şey var. Bu görüntüyü kabul etmiyorum. Fenerbahçe kulübesinde bir oyuncu böyle oturamaz. Sen Fenerbahçe'de oynamasan bilet kuyruğuna girersin Kadıköy'de maç izlemek için. Böyle ukalalık olmaz. Yok kardeşim böyle bir şey.

Bunu kabul etmiyorum. Çağlar senden daha fazla milli. Senden daha fazla Avrupa'da oynadı. Levent Mercan'ın oturuşuna bak. Adam gibi oturuyor. Böyle bir oturmayı kabul etmiyorum kardeşim. Hiç kimse kusura bakmasın.

Bu nedir ya. Böyle bir oturma şekli olabilir mi? Kimsin sen? Zannedersin ki Ederson oynuyor Alisson yedek. Alisson yapmaz bunu. Fenerbahçe'nin kurtuluşu bu tarz işleri düzeltmekten geçer. Unutmayın bunu. Sadece sahada oynanan oyundan geçmez. Orada başı boşluk var'' ifadelerini kullandı.