Öyle bir gün oldu ki 15 Eylül

* Elbette öncelikle CHP’yi bitirme operasyonunun “en hassas başlığı BUTLAN DAVASI”

* Öcalan’ın avukatlarının 6 yıl sonra ilk kez İmralı’ya gitmesi / gidebilmesi..

* Geçtiğimiz günlerde emniyet müdürleri kararnamesiyle konuşulan “MHP TEPKİSİ”nin, partinin gayrı resmi gazetesi TÜRKGÜN’de “yeni bir paralel yapının izleri” diye çok ağır bir dille ifadesi..

* Akbelen ormanlarının yanı sıra yaşam mücadelesi veren Zehra Yıldırım’ın 79 yaşında iki mücadeleyi birden kaybetmesi. Toprağa verileceği bugün zeytin ağaçlarının kesilmeye başlanması..

Günün, adı en çok zikredilen.. Kulağı en çok çınlatılan ismi, Kemal Kılıçdaroğlu idi. Hikmet Çetin’in, t24’ten Cansu Çamlıbel’e verdiği röportajda hakkında ağır bir iddia gündeme geldi. İddia çok konuşuldu. Ama kendisi hiç ortalıkta görünmedi.

Hadi oradan başlayalım!

* *. *

Kritik duruşma öncesi yapılan söyleşide Hikmet Çetin şunları söyledi:

“ Ben 2023 kurultayımızın ‘mutlak butlan’ sayılması yönünde bir karar çıkacağını tahmin ediyorum. İstanbul teşkilatına kayyım atanması bana kalırsa da bunun işareti oldu. Bence Ankara’dan ‘mutlak butlan’ kararı çıkacak çünkü eski Genel Başkan’ımız bu konuda çok çalışıyor.”

Aslında kimi kastettiği belli. Yine de Cansu Çamlıbel soruyor: Kemal Kılıçdaroğlu mu?

“Evet! Ben onun en üst düzeydekilerle de temas içinde olduğumu sanıyorum. Dikkat ederseniz “Ben neredeysem Genel Merkez orasıdır” gibi şeyler söyledi bir ara. Hazırlığı ona göre yapıyor.“

Kılıçdaroğlu nerede olduğunu söylese televizyonlar oraya da bir ekip gönderirdi elbette. Ancak söylemedi. Kayıplara karıştı.

Ankara’daki hareketlilik ise, Özgür Özel ve ekibinin erken saatlerde gittiği CHP genel merkezi ile mahkeme binasıydı.

Özellikle mahkeme binası, saat daha 9.00 olmadan gönderilen 9 otobüs dolusu çevik kuvvet polisiyle en sıcak adresti.

Dışardaki polis kalabalığına karşın, içerde, avukatları bile almayacak küçük bir salonda itiş kakış yaşanıyordu.

Aslında dava konusu MUTLAK BUTLAN idi, malum. Yani Kılıçdaroğlu’nun seçimi kaybettiği kurultayın “YOK HÜKMÜNDE” sayılması..

Ne var ki davacıların avukatı Onur Yusuf Üregen’in sözleri, talebin sadece mutlak butlan değil aynı zamanda “CHP’ye hemen -kayyum atanması” olduğunu gösterdi:

“Davanın esası hakkında karar verilinceye kadar kamu düzeninin güvenliği için, olağan Kurultay ile seçilmiş partinin Genel Başkanı Özel'in, MYK üyelerinin, PM üyelerinin ve disiplin kurulu üyelerinin tedbiren görevden alınmasını talep etti.”

Mahkemenin kararı beklenirken, ben de Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın bile “dikkate alınması gereken kaynak” olarak işaret ettiği Rasim Ozan Kütahyalı’nın son mesajına bir bakayım dedim!!

Şöyle demişti:

“Yarın (15 Eylül’de) CHP ile alakalı mutlak butlan kararı beklemiyorum, tahminimce erteleme kararı çıkacaktır. Duruşma Ekim ayı içinde bir güne ertelenecektir. Benimki sadece tahmin.”

Derken mahkemenin ara kararı geldi:

“Kurultay davası 24 Ekim Cuma gününe tedbirsiz bir şekilde ertelenmişti..”

Nereden baksanız bir buçuk ay!

Türkiye için, hele siyasette, tüm dengelerin değişebileceği.. Üstelik Cumhur İttifakı ortaklarının artık açıktan atışmaya / çatışmaya başladığı bir gündemde çok uzun bir süre.

*. *. *

AKP ile Gülen Cemaati arasında iplerin kopmaya gittiği o günlerde “bir hadise var can ile canan arasında” demiştim.. De ağır linç yemiştim.

Onca yıl sonra AKP ile MHP arasında aynı kopuşu hissediyorum.

Belki bugünden yarına olmaz ama MHP sözcüsü diyebileceğiniz Yıldıray Çiçek imzalı TÜRKGÜN’deki başyazı hadiseyi ortaya koyuyor!

“Türkiye’yi içten, asayişsizlik üzerinden bir kaosa sürüklemeye çalışan bir sistemin kurulmakta olduğu yönünde ciddi izlenimler mevcuttur. Hedef ülke olarak seçilen yerlerde, emperyalizmin laboratuvarında bu tür senaryolar her zaman hazır bekler. Türkiye’nin hedef ülke olduğu düşünüldüğünde, Sayın Devlet Bahçeli’nin “yeni bir paralel yapının izleri”ne dikkat çekmesi ne tesadüf ne de yersiz bir endişedir.

Bu nedenle ülke güvenliği her alanda titizlikle sağlanmalı; Türkiye’nin güvenliğinden sorumlu kişiler milli şuura, mücadele azmine ve hassasiyete sahip isimler arasından seçilmelidir.

“Milli güvenlik” ancak bu nitelikteki kadrolarla korunabilir.

Bu kadrolara karşı da her zaman vefalı olunmalı, onların mücadele motivasyonunu güçlendiren bir hassasiyet özenle gösterilmelidir.”

Bahçeli’nin “YENİ BİR PARALEL YAPININ İZLERİ UYARISI” ile ne kastettiği çok açık.

Daha önce görülmedik biçimde, 37 emniyet müdürünü koltuğundan eden Saray kararnamesine tepki!

MHP’nin poliste nasıl örgütlendiği herkesin malumu. Bu nedenle, kararnamenin doğrudan MHP’yi hedef aldığı.. Almasa bile böyle algılanacağı açık. Tepkinin bu kadar büyük ve açık olması da doğal.

Zaten, Bahçeli’ye yakın pek çok ismin çeşitli vesile ve iddialarla cezaevine atılması gerginliği giderek artırmıştı. Belli ki emniyet kadrolarında MHP temizliği, son damla olmuş!

* * *

Siyaset sahnesi altüst halde.

Cumhur ortakları nişanı attı atacak..

CHP’nin bir önceki genel başkanı Kılıçdaroğlu için “Erdoğan ile yakın ilişki içinde” iddiası var.

Saray’ın yol haritasında giderek öne çıkan DEM yakınlığı ve “ÖCALAN FAKTÖRÜ”, avukatlarının tam 6 yıl sonra tam da bugün İmralı’ya gitmesiyle tabloyu tamamlıyor.

Ne var ki bunlar EVDEKİ HESAPLAR!

Çarşının, sıradan insanların hesapları ise bambaşka.

Yazıyı, direnişi ile onlar adına çok şey anlatan Zehra Yıldırım ile bitirelim.

Akbelen ormanları ve hayatın simgesi zeytin ağaçları için mücadelesiyle, tarihe mal olan bir isim-di!

Tam da toprağa verileceği bugün, maden şirketinin iş makinaları, güvenlik kordonuyla zeytin ağaçlarını kesmeye başladı.

O küçücük dev kadını

Unutmayın! Unutturmayın!