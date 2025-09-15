Sedat Kaya

Sedat Kaya

Demokrasi Günü’nde demokrasi yargı önünde

Yayınlanma:

Demokrasi…
Bir zamanlar Atina agorasında göğe yükselen ses. Tanrıların değil, insanların kendi kaderini tayin etme iddiası. Prometheus’un ateşi nasıl ki insanlığa ışık taşıdıysa, demokrasi de halkın iradesini karanlıktan çıkaran kıvılcımdı. Ama o ateş her zaman çalınmış, zincire vurulmuş, dağ başında kartallara yem edilmiştir.

Bugün 15 Eylül, Dünya Demokrasi Günü. İnsanlık, bu kavramı doğuşundan bugüne kadar kutlamalarla, bildirilerle, marşlarla selamlıyor. Ama kutladığımız şey, çoğu zaman eksik ve yaralı. Çünkü demokrasi, Pandora’nın kutusundan çıkan umut gibi, hep elden kayacakmış hissi veren kırılgan bir mucize.

Antik Atina’da demos kratos, yani “halkın iktidarı” ilan edildiğinde, köleler ve kadınlar dışlanmıştı. Demokrasi tam anlamıyla hiçbir zaman saf ve kusursuz olmadı. Roma senatolarında aristokratların gölgesinde, Orta Çağ’da kralların vesayetinde, modern çağda darbelerin postalları altında hep sınandı.

Türkiye’nin öyküsü de farklı değil. Cumhuriyet “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyerek doğdu. Ama çok geçmeden tankların gölgesi, sıkıyönetim bildirileri ve yargı kararları bu sözün etrafında kalın zincirler ördü.

Bugün ise ilginç bir tesadüf: Dünya Demokrasi Günü’nde, Türkiye’de bir mahkeme salonunda CHP kurultayı yargılanıyor. Halkın kendi partisinde seçtiği yöneticilerin kaderi, hakim kürsüsünün iki dudağı arasında. Atina’da agora halkı özgürce tartışırken, Ankara’da agora mahkeme dosyalarının içine sıkıştırılmış durumda.

Sanki Sisifos yeniden karşımızda. Her seferinde büyük bir mücadeleyle demokrasiyi zirveye taşımaya çalışıyor ama her darbe, her vesayet, her yargı baskısıyla o taş yeniden aşağı yuvarlanıyor.

Ve belki de demokrasiyi diğer tüm yönetim biçimlerinden farklı kılan şey, bu bitmeyen döngüde hala umut taşıması
Pandora’nın kutusunda kalan son şey gibi… Her seferinde yeniden başlamak, yeniden yükseltmek zorunda olduğumuz bir değer.

Demokrasi, bir kez kazanılıp cebimize konacak bir madalya değil. Sürekli savunulması, korunması, yeniden üretilmesi gereken bir yaşam biçimi. Prometheus’un zincirlerini kıracak olan da, Sisifos’un taşını yeniden omuzlayacak olan da halkın kendisidir.

Bugün kutlamıyoruz aslında. Bugün hatırlıyoruz.
Demokrasinin gerçek tapınağı, ne bir saray, ne bir mahkeme salonu, ne de bir parti genel merkezi…
Onun gerçek tapınağı, özgürce konuşan yurttaşın yüreğinde saklıdır.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Sedat Kaya Arşivi

Tedesco ile Mourinho'nun farkını açıkladı

 14 Eylül 2025 Pazar 21:17

Galatasaray kazanıyor ama...

 13 Eylül 2025 Cumartesi 19:05

12 Eylül: Bir ulusun infazı ve bugüne düşen gölge

 12 Eylül 2025 Cuma 09:17

Morrison'dan Manifest'e müzik sanık sandalyesinde

 10 Eylül 2025 Çarşamba 13:47

Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi

 09 Eylül 2025 Salı 19:25

Kayyum: Darbeden kalan gölge

 09 Eylül 2025 Salı 09:27

Millilere Nazım Hikmet dersi

 07 Eylül 2025 Pazar 23:53

Açlığı yönetemeyenler aç hayvanlarla uğraşıyor: Ülke yangın yeri

 06 Eylül 2025 Cumartesi 14:31

Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor

 05 Eylül 2025 Cuma 16:37

Millilerin Türkiye'de kimlere ders verdiğini açıkladı

 04 Eylül 2025 Perşembe 21:13
SON YAZILAR
Gürel Yurttaş
GürelYurttaş
Süper Lig'de yaşanacak skandalları açıkladı: Hacıosmanoğlu ile bunlar daha ne ki! Çare belli
Sedat Kaya
SedatKaya
Demokrasi Günü’nde demokrasi yargı önünde
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
Rozet yahut kelepçe
İsmail Pehlivan
İsmailPehlivan
Kentleşmenin Alevi İnancının Dönüşümüne Etkisi ve Dedelik Kurumu
Şahin Aybek
ŞahinAybek
Yapay zekâ mı, öğretmen mi?
Son dakika | CHP Kurultayı davasında ara karar! Erteleme
Son dakika | CHP Kurultayı davasında ara karar! Erteleme
Yargı siyaset ve sermaye bu düğünde buluştu! Herkes oradaydı
Yargı siyaset ve sermaye bu düğünde buluştu! Herkes oradaydı
Demokrasi Günü’nde demokrasi yargı önünde
Demokrasi Günü’nde demokrasi yargı önünde
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi