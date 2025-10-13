Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dört bir yandan kuşatma halinde. Herkes akıl vermeye çalışıyor!

YouTube programlarında kendilerini Fenerbahçeli olarak tanıtan yorumcular yorum yapmak yerine yön verme derdinde. Gizemli duruşları, çok bilmiş tavırlarıyla bazen da bağıra çağıra Saran'ı etkileyip, kendilerine prim yapma peşinde koşuyorlar.

- Tedesco hemen gitsin!

- Saran daha ne duruyor, operasyon yapsın!

- Devin Özek kim kardeşim, ne anlar futboldan, yollasın!

- İsmail Kartal gelsin!

- Aykut Kocaman'ı getirsin!

- Falanca gitsin, filanca gelsin!

Daha neler neler!

NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDILAR?

Ve sonunda Sadettin Saran yönetimi de belki haklı gerekçelerle, belki de dostlar alış verişte görsünler diye futbol takımının 5 yıldır iletişim biriminin başındaki Alper Yemneciler'i görevden aldı. Belki haklı gerekçelerle diyorum ama bunun nedeni belli değil. Açıklanmadı da. Sanırım o görevi isteyen birileri var; onun için yol açıldı! Yoksa 5 yıldır Alper Yemeniciler'in herhangi olumsuz bir işini gören oldu mu? Reklam peşinde koşmadan, sağa sola bulaşmadan işini yapmaya çalıştı sessiz sedasız bir şekilde. Başka nasıl bir nedeni olabilir bu görevden almanın bilemiyorum.

Kadro dışı kararlarına gelince...

Artık kurtulur Fenerbahçe. Maçları da kazanır herhalde!

Yahu adamlar zaten oynatılmıyorlardı ki! İrfan Can son dakikalarda giriyordu da Cenk Tosun o şansı bile bulamıyordu bir türlü.

Söylenenlere göre Samsunspor maçından sonra sinirlenmiş İrfan Can. Soyunma odasında söyleniyormuş, bir orta bile yapamayan, yaptıkları tribünlere giden Archie Brown'a özellikle. O da karşılık verince kavga edecek duruma gelmişler. Bu nedenle kadro dışı bırakılmış İrfan Can. Archie Brown'a ise bir şey yok!

Cenk Tosun'a gelince... Her maçta "Ha gireceğim ha girdim" diye sarı yeleği giyip sahada ısınıp duruyor ya. Samsunspor maçında da öyle olmuş. Ama o ısınırken teknik direktör Tedesco değişiklik hakkını doldurunca sinirlenmiş, yeleğe çıkarıp atmış! Nedeni buymuş! Tedesco da rapor vermiş yönetime diyorlar. Bir futbolcu oyuna giremezse mutlu olur mu? Üzülmesi, biraz da sinirlenmesi doğal değil mi?

NEDEN BIRAKMADINIZ CENK'İ?

Gelelim Japonlar meselesine...

Cenk Tosun'u teknik direktör Jose Mourinho oynatmaya oynatmaya köreltti. Şimdi Tedesco oynatmıyordu zaten.

Hatırlıyor musunuz; geçen sezonun ortasında Cenk Tosun'u Japonlar istemişti. Japon takımı Urawa Red Diamonds'la da Fenerbahçe anlaşmıştı.

Cenk de "Yeni bir sayfa açmak" için bu transferi istiyordu.

Yapılan anlaşmanın ardından Japonlar transferi bitirmek için harekete geçtiler. Ama bitiremediler. Çünkü sisteme bir türlü giremiyorlar, noktayı koyamıyorlardı. Adamlar çıldırma noktasına gelince Fenerbahçe'yi aramışlar. Fenerbahçe de bunu federasyona sormuş. Cevap şu:

"Eee giremezler tabi. FIFA kurallarına gire bir takım bir sezonda 6 futbolcuyu kiraya verebilir, siz bu sayıyı doldurdunuz! Artık kiralık futbolcu veremezsiniz"

Evet; Fenerbahçe ondan önce Cengiz Ünder, Ognjen Mimovic, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Emre Mor ve Omar Fayed'i kiralık olarak göndererek zaten sayıyı doldurmuştu. Bu transfer olmadı.

Bunu bilmeyen ilgililere, başta sportif direktör Mario Branco'ya o zamanki başkan Ali Koç'un çok kızdığı, bağırıp çağırdığı söyleniyor! Bir sportif direktör bunu bilmeyecek de neyi bilecek; öyle değil mi!

Yani Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra büyük bir umutla Fenerbahçe'ye gelen Cenk Tosun'un işi bir türlü yaver gitmedi. Ne oynatıldı, ne başka takıma gidebildi. Şimdi bir de kadro dışı kaldı.

Yetenekli bir golcüye yazık oldu! Boşa geçti yılları, geçmeye de devam edecek gibi!

Bakalım bu kararlar kurtarabilecek mi Fenerbahçe'yi?