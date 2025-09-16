Şahan dosyası ünlüler geçidi gibi! Çiller de var, Torunlar da

‘Kent uzlaşısı’ soruşturmasından tutuklu olan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, geçen hafta da İBB soruşturmasından tutuklandı. Hakkında, ‘irtikap ve bundan elde edilen geliri örgüte aktarmak’ suçlaması yapılıyor.

Somut bir kanıt var mı peki?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma tutanağına bakıldığında esasında rüşvet iddialarının doğrudan muhatabı Şahan değil. “Şahan para aldı” diyen yok yani. Daha ziyade etkin pişmanlıktan yararlanan, belediyeye bazı konularda danışmanlık yapmış, şirketlerle çalışan sözleşmeli Şehir Plancısı Adem Altıntaş’ın belediye adına para istediği ileri sürülüyor.

Şahan soruşturmasında asıl ilgi çeken bölüm ise müşteki listesi. Ünlüler geçidi gibi çünkü. Şişli’de milyon dolarlık inşaat yapan ne kadar büyük müteahhit, eski siyasetçi, iş insanı varsa dosyada yer alıyor.

Kimler yok ki: Taş Yapı, Torunlar, DAP Yapı, Profilo AVM, Abdi İbrahim, DAGİ, Hatay Han Yağları, Medicana Hastanesi, Tansu Çiller, Türkmen Grup, Koray Aydın…

Listeye bakınca, “Şişli’nin imar rantını paylaşanlar bir, Şahan tek” dense yeridir hani. Öylesine güçlü bir liste bu!

Savcılık çoğunun ifadesine başvurdu. Hemen hepsi Şahan’ın, Altıntaş aracılığı ile para talep ettiğini ima ediyor.

Delil olarak ne gösteriyorlar peki?

Dosyadaki tuhaflık burada başlıyor işte. Çünkü belediyenin kestiği imar cezalarının, vermediği izinlerin, yaptığı denetimlerin, ‘rüşvet alabilmek için bahane’ olduğunu ileri sürüyorlar.

Bazı örnekleri inceleyelim şimdi…

TAŞ YAPI’DAN SONRA TORUNLAR

En bariz örnek, detayları daha önce kamuoyuna yansıyan Taş Yapı. Taş Yapı’nın sahibi Emrullah Turanlı “İmamoğlu ve Şahan benden 100 milyon dolar istedi” demişti. Kanıt diye bazı evraklar göstermişti. Ama ‘rüşvetin belgesi’ dediği evrakların, Şişli’nin göbeğine dikmek istediği 72 katlık rezidans inşaatındaki usulsüzlüklerle ilgili kesilen imar cezaları olduğunu, halktv.com.tr ortaya çıkarmıştı.

Benzer iddiayı Torunlar GYO’nun sahipleri de dile getiriyor. Mehmet Torun, Torun Center’ın 9 katını birleştirmek istediklerini, belediyeye başvurduklarını, reddedildiğini belirtiyor. Daha sonra işi takip eden şirket yetkilisinden, belediye adına Adem diye birinin (Adem Altıntaş) 10 milyon dolar istediğini öğrendiğini anlatıyor. Vermeyince belediyenin fahiş ceza kestiğini ileri sürüyor.

Şahan ise söz konusu paradan haberi olmadığını, Torun ile yüz yüze görüşerek binanın statik projesinin yenilenmesinin zorunlu olduğunu, bunun için ne yapılması gerektiğini tane tane anlattığını söylüyor. Torunlar eksiklikleri gidermeyince belediye encümeni kararıyla yasal hesaplama yapılarak 1 milyar lira ceza kesiliyor. Tadilat yapıldıktan sonra yine encümen kararı ile ceza 15.5 milyon liraya düşürülüyor.

Şahan’ın anlattıklarını, belediyenin resmi belgeleri de doğruluyor.

Bir diğer iddia Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’a ait 3 blokluk inşaatın iskan meselesi. İtirafçı Yakup Öner şu iddiada bulunuyor: “3.5 milyon dolara anlaştıklarını duydum. Birine iskan verdiler. Diğer ikisi için 10 milyon dolar istemişler.”

Şahan, bahsedilen dönemde başkan yardımcısı olduğunu, yetkisi bulunmadığını, seçildikten sonra da söz konusu yapılarla ilgili teknik eksikliklerin giderilmesi konusunda ilgili birimleri uyardığını, gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla iskanın verildiğini ifade ediyor. Soruşturmada Abdi İbrahim’in bir başka rezidans projesi için de iddialar var. Şahan o projenin de titizlikle incelendiğini anlatıyor.

Bir başka konu, Nişantaşı’nda DAGİ ile Hatay Han Yağları’nın ortak parseliyle ilgili. İddiaya göre, belediyenin parselinin de bulunduğu ve imar planında kamuya ayrılmış alan olarak geçen yer için plan tadilatı yapılıp, fonksiyonun ticari alana çevrilmesi amacıyla % 50 pay karşılığında anlaşılmış.

Şahan şöyle yanıtlıyor:

“Alan Harbiye koruma planı içinde. Proje sadece oraya ilişkin olmayıp, 1/5000 bölge planıdır. Burası az yapılaşmış yer olduğu için kamusal alan olarak değerlendirebileceğimizi düşünüp, %50’den fazlası kamuya terk edilen sosyal donatı alanı olarak öneriler geliştirdik. Hayata geçmedi. Amacımız açık ve yeşil alan kazandırmaktı. Mal sahiplerinin heveslerini bildiğim için söylüyorum. Gökdelen istiyorlardı. Görüşüp ifademdeki hususları açıkça söyledim.”

Soruşturmada iktidara yakın medyanın en fazla üzerinde durduğu olay ise Medicana Hastanesi.

Medicana’nın sahipleri Hüseyin Bozkurt ve Fatih Mehmet Bozkurt, 2021’de Levent’teki bir binayı hastane olarak işletmek üzere kiralamış. Binada değişiklik yapıldığı için belediye onaylı mimari proje gerekiyor. Süreç uzuyor. Bozkurt zar zor Şahan ile kısa süreli görüşmeler yaptığını, bir süre sonra da Altıntaş’ın kendilerinden 8 milyon dolar rüşvet istediğini ileri sürüyor. 4 milyon dolar elden, 4 milyon dolar da ‘bağış’ olarak verdiklerini belirtiyor.

Şahan, hastane olarak inşa edilmemiş bir binanın hastaneye çevrilmesinde teknik sıkıntıların (kolon kesme vb.) olduğunu, dolayısıyla işin kurala uygun yapılmasını istediğini ifade ediyor. Belediye yetkililerinin bağış yapıldığını haber verdikleri anda bunun çöp kamyonu alımında kullanılmasını istediğini, her şeyin kayıtlı yürütülmesini ve alımların DMO’dan yapılmasını sağladığını vurguluyor. Altıntaş’ın para talep etmesinin ise belediye ile bir ilgisi bulunmadığını, hastane sahipleri ile danışmanlık sözleşmesi yapmasından dolayı kendi aralarında bir mesele olduğunu söylüyor.

TANSU ÇİLLER’İN OTELİ DE DOSYADA

İlginç konulardan birisi de Tansu Çiller’e ait otel. Altıntaş, bir tanıdığının Çiller ailesi adına Dolapdere’deki otel için iskan almaya çalıştığını, kendisinin bunu belediyeye ilettiğini, Şahan ile görüşmesinde 3 kreş yapılmasını şart koştuğunu savunuyor. Kreş pahalı bulununca yerine çöp kamyonu aldırıldığını ileri sürüyor.

Şahan, kreş ve çöp kamyonunu kesinlikle reddediyor. “Otel benden önce yapıldı. Teknik sıkıntıları vardı. ‘Yangın mevzuatına, statik projesine iyi bakın. Neticede eski başbakan. En ufak bir teknik kusur tartışma yaratır’ diyerek arkadaşları uyardım” diyor ifadesinde.

Yine Koray Aydın’a ait Dolapdere’deki bir inşaatla ilgili iskan işi de dosyaya girdi. Altıntaş, 1.5 milyon liralık alışveriş kartı karşılığı iskanın alındığını duyduğunu savunuyor. Şahan ise Koray Aydın’ın binası ile ilgili hiçbir bilgisi olmadığını, yerini dahi bilmediğini vurguluyor.

Dosyadan son bir örnek daha verelim…

Bu seferki konu, Süleyman Çetinsaya’nın sahibi olduğu Profilo AVM. Etkin pişmanlıktan yararlanan müteahhit Süleyman Atik, AVM’nin yerine konut inşa eden Çetinsaya’nın, belediye ile arası iyi olduğu için 1/1000’lik plan hazırlanması konusunda yardım istediğini ama daha sonra belediye ile anlaşmaya vardıklarını anlattığını ileri sürüyor.

Bu itham karşısında Şahan, 1/1000’lik planların büyükşehir yetkisinde olduğunu, söz konusu planın 23 Kasım 2023’te, İBB Meclisi’nin komisyonunda bütün partilerin oybirliği ile onaylandığını hatırlatarak, iddiaların altının boş olduğunu kaydediyor.

Özetle Şahan’ın dosyası da tıpkı diğer İBB operasyonu dosyaları gibi itirafçı ifadelerine, duyumlara ve henüz hiçbir somut delil sunulmayan rüşvet iddialarına dayanıyor. İddianame çıktığında adı geçen ünlü müteahhitler iddialarını nasıl belgelere dayandıracaklar, göreceğiz.