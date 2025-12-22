Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar: Emrullah Erdinç, Umut Evirgen, Yaşar Koz...

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar: Emrullah Erdinç, Umut Evirgen, Yaşar Koz...
Yayınlanma:
Son günlerde gündemden düşmeyen uyuşturucu soruşturmasında bu akşam yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda gazeteci Emrullah Erdinç, film yapımcısı Umut Evirgen ve İstanbul'un en ünlü eğlence mekanı 'Kütüphane'nin İşletme Müdürü Yaşar Koz gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması genişleyerek devam ediyor. Aralarında ünlü şarkıcı, oyuncu, iş insanı, gazeteci, spiker ve fenomenlerin de olduğu çok sayıda isim, soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınıyor.

EMRULLAH ERDİNÇ GÖZALTINA ALINDI

Gündemden düşmeyen soruşturmada bu akşam yeni bir gelişme yaşandı. İktidar medyasından Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre gazeteci Emrullah Erdinç, yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

FİLM YAPIMCISI UMUT EVİRGEN GÖZALTINDA

Ünlü oyuncu Alina Boz'un eşi film yapımcısı Umur Evirgen ise bu akşam eşi Boz’un başrol oynadığı “Palamut Zamanı” oyununun temsili için gittiği Zorlu PSM’de gözaltına alındığı öğrenildi.

ÜNLÜ EĞLENCE MEKANI 'KÜTÜPHANE'YE BASKIN: İŞLETME MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul’un en popüler eğlence mekanlarından biri olan ve "mahremiyet" vaadiyle tanınan Etiler'deki 'Kütüphane' isimli işletmeye ise uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Baskında işletme müdürü Yaşar Koz gözaltına alındı.

'Kütüphane' isimli eğlence mekanı, soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süredir teknik ve fiziki takipteydi.

MEHMET AKİF ERSOY VE ELA RÜMEYSA CEBECİ TUTUKLANMIŞTI

Aralık ayı başında başlayan operasyonlarda eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, "uyuşturucu madde kullanımı" ve "kullanımı kolaylaştırma" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece 11 Aralık 2025'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy tutuklandıSon Dakika | Mehmet Akif Ersoy tutuklandı

Hemen ardından ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında da benzer bir süreç işledi. İlk etapta serbest bırakılan Cebeci, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen saç örneği raporlarında uyuşturucu madde izine rastlanması üzerine yeniden gözaltına alındı. Cebeci, 17 Aralık 2025'te "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

Son dakika| Ela Rümeysa Cebeci tutuklandıSon dakika| Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı

SADETTİN SARAN'A ADLİ KONTROL

Son Dakika | Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı!Son Dakika | Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı!

İş insanı ve Fenerbahçe SK Başkanı Sadettin Saran'da uyuşturucu soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Yurt dışında bulunan Saran, ifadeye çağrıldığı haberini alır almaz yurda dönerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek ifade vermişti. Saran hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Türkiye
Servisin çarptığı yaya öldü: İzlemek için duranlar zincirleme kaza yaptı
Servisin çarptığı yaya öldü: İzlemek için duranlar zincirleme kaza yaptı
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı: Feci kaza kamerada!
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı: Feci kaza kamerada!