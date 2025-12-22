Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar: Emrullah Erdinç, Umut Evirgen, Yaşar Koz...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması genişleyerek devam ediyor. Aralarında ünlü şarkıcı, oyuncu, iş insanı, gazeteci, spiker ve fenomenlerin de olduğu çok sayıda isim, soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınıyor.

EMRULLAH ERDİNÇ GÖZALTINA ALINDI

Gündemden düşmeyen soruşturmada bu akşam yeni bir gelişme yaşandı. İktidar medyasından Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre gazeteci Emrullah Erdinç, yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

FİLM YAPIMCISI UMUT EVİRGEN GÖZALTINDA

Ünlü oyuncu Alina Boz'un eşi film yapımcısı Umur Evirgen ise bu akşam eşi Boz’un başrol oynadığı “Palamut Zamanı” oyununun temsili için gittiği Zorlu PSM’de gözaltına alındığı öğrenildi.

ÜNLÜ EĞLENCE MEKANI 'KÜTÜPHANE'YE BASKIN: İŞLETME MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul’un en popüler eğlence mekanlarından biri olan ve "mahremiyet" vaadiyle tanınan Etiler'deki 'Kütüphane' isimli işletmeye ise uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Baskında işletme müdürü Yaşar Koz gözaltına alındı.

'Kütüphane' isimli eğlence mekanı, soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süredir teknik ve fiziki takipteydi.

MEHMET AKİF ERSOY VE ELA RÜMEYSA CEBECİ TUTUKLANMIŞTI

Aralık ayı başında başlayan operasyonlarda eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, "uyuşturucu madde kullanımı" ve "kullanımı kolaylaştırma" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece 11 Aralık 2025'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy tutuklandı

Hemen ardından ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında da benzer bir süreç işledi. İlk etapta serbest bırakılan Cebeci, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen saç örneği raporlarında uyuşturucu madde izine rastlanması üzerine yeniden gözaltına alındı. Cebeci, 17 Aralık 2025'te "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

Son dakika| Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı

SADETTİN SARAN'A ADLİ KONTROL

Son Dakika | Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı!

İş insanı ve Fenerbahçe SK Başkanı Sadettin Saran'da uyuşturucu soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Yurt dışında bulunan Saran, ifadeye çağrıldığı haberini alır almaz yurda dönerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek ifade vermişti. Saran hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.