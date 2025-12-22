Murat Ongun'dan çarpıcı Cem Küçük anısı: Asgari ücret üzerinden 'Hükümete gol atmak için büyük fırsat' mesajı atmış


Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 asgari ücretinin açıklandığı tarihte Cem Küçük'ün kendisine, "Asgari ücret işinde büyük yanlış yaptılar. Hükümete gol atmak için büyük fırsat. Ekrem Bey (İmamoğlu) fırsatı kaçırmasın" şeklinde mesaj attığını söyledi.

İBB soruşturmasında tutuklu bulunan Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından çarpıcı bir iddia paylaştı.

Ongun, "ASGARİ ÜCRET ve CEM KÜÇÜK ANISI" başlığını kullandığı paylaşımında, 2025 yılı asgari ücretinin açıklandığı tarihte iktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük'ün WhatsApp'tan kendisine mesaj gönderdiğini belirtti.

"HÜKÜMETE GOL ATMAK İÇİN BÜYÜK FIRSAT"

Ongun'un paylaşımına göre Cem Küçük, asgari ücretin açıklanması üzerine Ongun'a mesaj göndererek, "Murat, asgari ücret işinde büyük yanlış yaptılar. Hükümete gol atmak için büyük fırsat. Ekrem Bey (İmamoğlu) fırsatı kaçırmasın, bir tweet atsın büyük puan toplar" dedi.

Murat Ongun'un paylaşımı şöyle:

Geçen yıl bu zamanlar… Asgari ücrete yapılan küçük zam, büyük tepki toplamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert eleştiriliyordu.

Aynı akşam evdeyim. Telefonuma Whatsapp’tan bir mesaj geldi. Yazan Cem Küçük. Diyor ki; “Murat, asgari ücret işinde büyük yanlış yaptılar. Hükümete GOL ATMAK için büyük fırsat. Ekrem Bey (İmamoğlu) fırsatı kaçırmasın, bir tweet atsın büyük PUAN TOPLAR.”

Goller, puanlar, Cem Küçükler…

Şaşırdım. Bu anıyı neden anlattım? Hükümet asgari ücret artışında elini bol tutmalı. En yakınındakiler bile bu konuda hassas. Belki Cem gibi tepkilerini farklı metodlarla gösteriyorlar ama hassaslar.

Üstelik Cem tek değil.

Yakınlarınızda çok Cem var.

ekran-goruntusu-2025-12-22-195247.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

