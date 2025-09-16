Mehmet Akif Cenkci

Mehmet Akif Cenkci

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağduriyeti Meclisin Gündemine Girecek mi?

Yayınlanma:

Türkiye’de yıllardır dile getirilen ama bir türlü çözüme kavuşturulmayan bir sosyal güvenlik sorunu var: Staj ve çıraklık sigortası mağduriyeti. Yüzbinlerce vatandaşımız, genç yaşta sanayiye, atölyelere, fabrikalara adım atarak ülkenin üretimine katkı sağladı; ancak bu emekleri emeklilik hesabında yok sayıldı. Bugün yaşanan adaletsizlik, sadece bir kesimin mağduriyeti değil, aynı zamanda Türkiye’nin üretim sisteminin geleceğini tehdit eden yapısal bir sorun haline geldi.

Meslek Liseleri ve Ara Eleman Krizi

Sanayi bölgelerinde her gün aynı şikâyeti duyuyoruz: “Ara eleman bulamıyoruz.” Oysa meslek liseleri ve çıraklık okulları, bu açığın en doğal çözüm kaynağıdır. Ülkemizin motor ustasından elektrikçisine, kaynakçısından CNC operatörüne kadar yetişmiş insana ihtiyacı var. Ama bir sorun var: Gençler, geleceğini güvencesiz görüyorsa meslek liselerini tercih etmiyor. Çünkü staj ve çıraklık dönemlerinde geçen sigorta süreleri emekliliğe sayılmıyor. Bu, gençler için büyük bir motivasyon kırılması yaratıyor.

Meslek liselerinin önemini konuşacaksak, sadece eğitim müfredatını değil, mezunların geleceğini de güvence altına almak zorundayız. Üretimden ihracata kadar her alanda, nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan bir ülke, meslek liseli gençlerini yarı yolda bırakmamalı.

Emek Sayılmayan Yıllar

Stajyer ve çırak olarak çalışılan yıllar, tıpkı fabrikadaki ustabaşının ya da mühendisinin yılları kadar değerlidir. Onlar da aynı üretim hattında ter döküyor, aynı riskleri alıyor. Ancak bugün sistem, bu süreleri “emek sayılmayan yıllar” kategorisine atıyor. Bu adaletsizlik, hem gençlerin hem de ailelerin vicdanında derin bir yara açıyor.

Düşünün; bir genç 16 yaşında atölyeye adım atıyor, üretime katkı sağlıyor. Ama 40 yıl sonra emeklilik için hesap yaptığında, o yıllar yok sayılıyor. Bu durum, çalışma hayatının en önemli kavramı olan adalet duygusunu zedeliyor.

Meclis’in İlk Gündemlerinden Olmalı

Önümüzdeki haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemine girecek. Vatandaşın beklentisi büyük, sorunların listesi kabarık. Ancak bu listenin başına yazılması gereken konulardan biri hiç kuşkusuz Staj ve Çıraklık Sigortası mağduriyetidir. Çünkü bu mesele sadece geçmişin değil, geleceğin de meselesidir. Eğer çözülmezse, yarın ara eleman krizinden çok daha büyük ekonomik ve sosyal sorunlarla yüzleşeceğiz.

Bugün gençlere şu mesajı vermek zorundayız: “Ürettiğin her dakika kıymetlidir, emeğin asla boşa gitmeyecek.” Bu güvence verilmeden, meslek liselerine talebi artırmak da, üretimi güçlendirmek de, nitelikli işgücünü tutmak da mümkün değildir.

Çözüm Neden Bekletiliyor?

Çözüm aslında zor değil. Yapılacak basit bir yasal düzenleme ile staj ve çıraklık süreleri sigortalılık başlangıcına dâhil edilebilir. Bu düzenleme, milyonlarca insana umut olacak, aynı zamanda Türkiye’nin üretim sistemini yeniden canlandıracaktır.

Toplumsal Vicdan ve Siyasi Sorumluluk

Bugün, emeklilikte adalet bekleyen her vatandaş, sadece kendi çıkarı için değil, gelecek kuşaklar için de mücadele ediyor. Staj ve çıraklık mağdurları, meydanlarda, sosyal medyada ve dernekler aracılığıyla seslerini duyurmaya devam ediyor. Bu seslere kulak vermek, sadece bir siyasi tercih değil, aynı zamanda bir vicdan borcudur.

Meclis açıldığında vekillerin önünde tarihi bir fırsat olacak: Yıllardır ötelenen bu mağduriyeti çözerek yüzbinlerce insana umut vermek. Eğer bu yapılırsa, sadece bir kesim değil, tüm Türkiye kazanacak. Çünkü adaletin tesis edildiği yerde güven olur; güvenin olduğu yerde üretim olur; üretimin olduğu yerde ise güçlü bir ekonomi yükselir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Mehmet Akif Cenkci Arşivi

Çalışanlardan her ay zorunlu kesilecek! Tamamlayıcı emeklilik sisteminin detayları nelerdir?

 12 Eylül 2025 Cuma 05:03

SGK’dan iki yıllık maaş peşin ödeme: Evlenme ödeneği nedir?

 09 Eylül 2025 Salı 05:05

Bağ-Kur Tescil Yasası Ne Zaman Çıkacak?

 05 Eylül 2025 Cuma 05:10

Engellilere Emeklilik Artık Hayal: Peki Ya Neden?

 02 Eylül 2025 Salı 05:10

Esnaf kan kusuyor: SGK ve vergi borçlarına yapılandırma ne zaman?

 29 Ağustos 2025 Cuma 05:05

Kimler işsizlik maaşı alabilir? 2025’te işsizlik ödeneği gerçekleri

 26 Ağustos 2025 Salı 05:00

İsteğe bağlı sigortalılık nedir? Sahte sigortalılığın nedenleri

 22 Ağustos 2025 Cuma 05:05

Yasak mı, anayasal hak mı? Memurun grev gerçeği!

 19 Ağustos 2025 Salı 05:05

Emek karnesi açıklandı: Çalışma hayatında sizi neler bekliyor?

 14 Ağustos 2025 Perşembe 05:07

KİT taşeron işçilerine kadro verilecek mi?

 12 Ağustos 2025 Salı 05:00
SON YAZILAR
Mehmet Akif Cenkci
Mehmet AkifCenkci
Staj ve Çıraklık Sigortası Mağduriyeti Meclisin Gündemine Girecek mi?
Uğur Ergan
UğurErgan
Şimşek’in gergin sabahı
Şahin Aybek
ŞahinAybek
Taraf değiştiren kelimeler: Barış sürecine giderken döşenen taş “Beka”
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
Öyle bir gün oldu ki 15 Eylül
Gürel Yurttaş
GürelYurttaş
Süper Lig'de yaşanacak skandalları açıkladı: Hacıosmanoğlu ile bunlar daha ne ki! Çare belli
Staj ve Çıraklık Sigortası Mağduriyeti Meclisin Gündemine Girecek mi?
Staj ve Çıraklık Sigortası Mağduriyeti Meclisin Gündemine Girecek mi?
Şimşek’in gergin sabahı
Şimşek’in gergin sabahı
Taraf değiştiren kelimeler: Barış sürecine giderken döşenen taş “Beka”
Taraf değiştiren kelimeler: Barış sürecine giderken döşenen taş “Beka”
Mersin'de vahşet yaşandı! Anne, 5 yaşındaki çocuğunu boğazını keserek öldürdü
Anne, 5 yaşındaki çocuğunu boğazını keserek öldürdü