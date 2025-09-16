Staj ve Çıraklık Sigortası Mağduriyeti Meclisin Gündemine Girecek mi?

Türkiye’de yıllardır dile getirilen ama bir türlü çözüme kavuşturulmayan bir sosyal güvenlik sorunu var: Staj ve çıraklık sigortası mağduriyeti. Yüzbinlerce vatandaşımız, genç yaşta sanayiye, atölyelere, fabrikalara adım atarak ülkenin üretimine katkı sağladı; ancak bu emekleri emeklilik hesabında yok sayıldı. Bugün yaşanan adaletsizlik, sadece bir kesimin mağduriyeti değil, aynı zamanda Türkiye’nin üretim sisteminin geleceğini tehdit eden yapısal bir sorun haline geldi.

Meslek Liseleri ve Ara Eleman Krizi

Sanayi bölgelerinde her gün aynı şikâyeti duyuyoruz: “Ara eleman bulamıyoruz.” Oysa meslek liseleri ve çıraklık okulları, bu açığın en doğal çözüm kaynağıdır. Ülkemizin motor ustasından elektrikçisine, kaynakçısından CNC operatörüne kadar yetişmiş insana ihtiyacı var. Ama bir sorun var: Gençler, geleceğini güvencesiz görüyorsa meslek liselerini tercih etmiyor. Çünkü staj ve çıraklık dönemlerinde geçen sigorta süreleri emekliliğe sayılmıyor. Bu, gençler için büyük bir motivasyon kırılması yaratıyor.

Meslek liselerinin önemini konuşacaksak, sadece eğitim müfredatını değil, mezunların geleceğini de güvence altına almak zorundayız. Üretimden ihracata kadar her alanda, nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan bir ülke, meslek liseli gençlerini yarı yolda bırakmamalı.

Emek Sayılmayan Yıllar

Stajyer ve çırak olarak çalışılan yıllar, tıpkı fabrikadaki ustabaşının ya da mühendisinin yılları kadar değerlidir. Onlar da aynı üretim hattında ter döküyor, aynı riskleri alıyor. Ancak bugün sistem, bu süreleri “emek sayılmayan yıllar” kategorisine atıyor. Bu adaletsizlik, hem gençlerin hem de ailelerin vicdanında derin bir yara açıyor.

Düşünün; bir genç 16 yaşında atölyeye adım atıyor, üretime katkı sağlıyor. Ama 40 yıl sonra emeklilik için hesap yaptığında, o yıllar yok sayılıyor. Bu durum, çalışma hayatının en önemli kavramı olan adalet duygusunu zedeliyor.

Meclis’in İlk Gündemlerinden Olmalı

Önümüzdeki haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemine girecek. Vatandaşın beklentisi büyük, sorunların listesi kabarık. Ancak bu listenin başına yazılması gereken konulardan biri hiç kuşkusuz Staj ve Çıraklık Sigortası mağduriyetidir. Çünkü bu mesele sadece geçmişin değil, geleceğin de meselesidir. Eğer çözülmezse, yarın ara eleman krizinden çok daha büyük ekonomik ve sosyal sorunlarla yüzleşeceğiz.

Bugün gençlere şu mesajı vermek zorundayız: “Ürettiğin her dakika kıymetlidir, emeğin asla boşa gitmeyecek.” Bu güvence verilmeden, meslek liselerine talebi artırmak da, üretimi güçlendirmek de, nitelikli işgücünü tutmak da mümkün değildir.

Çözüm Neden Bekletiliyor?

Çözüm aslında zor değil. Yapılacak basit bir yasal düzenleme ile staj ve çıraklık süreleri sigortalılık başlangıcına dâhil edilebilir. Bu düzenleme, milyonlarca insana umut olacak, aynı zamanda Türkiye’nin üretim sistemini yeniden canlandıracaktır.

Toplumsal Vicdan ve Siyasi Sorumluluk

Bugün, emeklilikte adalet bekleyen her vatandaş, sadece kendi çıkarı için değil, gelecek kuşaklar için de mücadele ediyor. Staj ve çıraklık mağdurları, meydanlarda, sosyal medyada ve dernekler aracılığıyla seslerini duyurmaya devam ediyor. Bu seslere kulak vermek, sadece bir siyasi tercih değil, aynı zamanda bir vicdan borcudur.

Meclis açıldığında vekillerin önünde tarihi bir fırsat olacak: Yıllardır ötelenen bu mağduriyeti çözerek yüzbinlerce insana umut vermek. Eğer bu yapılırsa, sadece bir kesim değil, tüm Türkiye kazanacak. Çünkü adaletin tesis edildiği yerde güven olur; güvenin olduğu yerde üretim olur; üretimin olduğu yerde ise güçlü bir ekonomi yükselir.