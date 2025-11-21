Mehmet Akif Cenkci

Mehmet Akif Cenkci

SGK emeklilik başvurusunda en çok yapılan hatalar nelerdir?

Türkiye’de emeklilik, sadece çalışmanın değil bir ömrün karşılığıdır. Ancak bu hakka ulaşmak, bazen yoğun bilgi karmaşası ve yanlış yönlendirmeler yüzünden zorlu bir sürece dönüşebiliyor.

EMEKLİ MAAŞI BAŞVURUSU:
ARTIK BİRKAÇ DAKİKALIK İŞ, AMA DİKKAT ŞART

Eskiden SGK müdürlüklerinin önünde uzayan kuyruklar bugün dijital ortama taşındı. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki vatandaşlar artık emeklilik başvurularını e-Devlet üzerinden yapabiliyor.

SSK’lılar ve Bağ-Kur'lular için başvuru “Gelir, Aylık, Ödenek Talep Hizmeti” bölümünden yapılıyor.

Emekli Sandığı mensupları ise kendi kurumlarının sevk zinciri üzerinden süreci tamamlıyor.

Ne var ki sistemin kolaylığı bazen rehavete dönüşüyor. Küçücük bir eksik bilgi veya yanlış işlem, vatandaşın aylık bağlanma sürecini haftalarca geciktirebiliyor.

Başvuru yaparken özellikle dikkat edilmesi gerekenler:

İşten ayrılış bildirgesinin doğru tarihle SGK’ya bildirilmiş olması gerekir.

Bağ-Kur’da tek kuruş prim borcu bile başvurunun işleme alınmasını engeller.

Askerlik, doğum veya yurtdışı borçlanması eksikse aylık bağlanması ertelenebilir/iptal olabilir.

Başvuru öncesi hizmet dökümü mutlaka kontrol edilmeli; yanlış kaydı sistem doğru kabul eder.

Bağ-Kur hizmetleriniz varsa Bağ-Kur dosyanızın güncel olması gerekir.

Başvuru sonrası süreç, SGK tarafından oluşturulan tahsis numarası üzerinden yürütülür. Aylık hesabınız bu numara üzerinden yapıldığı için emeklilik işlemlerinde kilit rol oynar.

EMEKLİ MAAŞI NASIL BAĞLANIR? HESAPLAMANIN GÖRÜNMEYEN YÖNÜ

SGK, emekli maaşını hesaplarken kişinin tüm çalışma hayatını üç dönemde inceler:

2000 öncesi, 2000–2008 arası ve 2008 sonrası. Her dönem için kullanılan katsayı farklı olduğu için, aynı prim günü ve kazancı olan iki vatandaşın maaşı birbirinden çok farklı çıkabilir.

Bu hesaplama yapılırken:

Prim kazançları,

Ödenen gün sayısı,

Çalışma dönemlerinin ağırlığı,

Aylık bağlama oranları,

Ek göstergeler (4C için),

Borçlanmalar

detaylı şekilde dikkate alınır.

EMEKLİ MAAŞI HANGİ GÜN ÖDENİR?
TAHSİS NUMARASINA GÖRE ÖDEME SİSTEMİ

SSK ödemeleri, tahsis numarasının son rakamına göre belirli günlerde yatırılır. Aşağıdaki sistem

Tahsis numarasının sonu 9 olanlar ayın 17’sinde,

7 olanlar 18’inde,

5 olanlar 19’unda,

3 olanlar 20’sinde,

1 olanlar 21’inde,

8 olanlar 22’sinde,

6 olanlar 23’ünde,

4 olanlar 24’ünde,

2 olanlar 25’inde,

0 olanlar 26’sında maaşlarını alır.

BAŞVURU ÖNCESİ SON KONTROL:
HİZMET DÖKÜMÜ HAYATİ BİR BELGEDİR

Emeklilik başvurusu yapmadan önce vatandaşların mutlaka e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini incelemesini öneriyorum. Çünkü:

Eksik gün,

Yanlış işveren kaydı,

Düşük prim bildirimi,

Hatalı giriş çıkışlar

doğrudan emekli maaşına etki eder.

Bu ülkenin insanı yıllarca çalışır, üretir, vergi öder, prim öder…

Emeklilik ise bütün bu emeğin doğal karşılığıdır. İşte bu yüzden başvuru süreci doğru yönetilmeli, vatandaş bilgi kirliliğine kurban edilmemelidir.

