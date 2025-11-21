Eğitimin kutup yıldızı Suat Özçağdaş

Kokusunu içimize çekmeye doyamadığımız, kıyamadığımız evlatlarımızı eğitime kurban veriyoruz…

Bu hafta, CHP’nin Milli Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Genel Merkezinde basına kapalı bir toplantı düzenledi. Ben de bu toplantıya katılma şansı buldum. 25 yıllık eğitimci bir köşe yazarı olarak, orada duyduklarım, gördüklerim ve hissettiklerim beni bu satırları yazmam için motive etti. Toplantıda Sayın Suat Özçağdaş’ın söyledikleri, yıllardır duyduğumuz klişelerin çok dışına taşan; beni eğitimin özü üzerine yeniden düşünmeye zorlayan cümlelerdi.

Suat Özçağdaş’ın eğitimle ilgili saptamaları ve çözüm önerileri bir siyasetçinin bakış açısından çok öteydi. Özçağdaş eğitimin, toplumların ve milletlerin hayatında yalnızca önemli bir unsur değil; yön belirleyen, kader tayin eden, geleceğin dokusunu şekillendiren başat bir mekanizma olduğunun farkında ve derdinde bir siyasetçi. Eğitimi dert edindiği için eğitim denen dev mekanizmanın ciddi bir savrulma yaşadığını, yönünü kaybettiğini, en kötüsü de bu savrulmanın bedelini bizzat çocuklarımızın ödediğini her fırsatta olduğu gibi bu toplantıda da dile getirdi.

Eğitimin temel amacı çocukları hayata hazırlamak iken, mevcut sistem onları hem akademik, hem sosyal, hem de güvenlik açısından zorlukların merkezine yerleştiriyor. Özçağdaş toplantıda bu gerçekleri bütün çıplaklığıyla yeniden ışığın altına çıkardı.

Sayın Özçağdaş’ın ifadelerini dinlerken bir eğitimci olarak uzun uzun gözlem yaptım. Öğrencilerden bahsederken onda çocuğuna titreyen bir babanın koruyuculuğu, insan ve çocuk psikolojisinden anlayan bir uzmanın derin empatisi, hayatının büyük bölümünü eğitime adamış bir eğitimcinin bilgeliği ve sahiciliği ve çok daha fazlası vardı. Daha doğrusu, halkın içindeki tüm eğitim rollerinin toplamı gibiydi Özçağdaş.

Bu samimi ve sahici tutum beni çok etkiledi. Çünkü sözlerinde ezbere tekrarlanan sloganlar yoktu. Günü kurtarmaya yönelik politik kıvırmalar da yoktu. Aksine, eğitimi gerçekten dert edinmiş bir bakış, bir sorumluluk duygusu vardı. Bu dürüstlük, bu akılcılık ve bu netlik, uzun yıllardır eğitim tartışmalarında görmediğim bir kalitedeydi.

DENEYİM VE PAYLAŞIMLA ÖĞRENMENİN SAHADAKİ YANSIMASI: EĞİTİM MARATONU

Suat ÖZÇAĞDAŞ’ın eğitim maratonu projesiyle eğitime yaklaşımı, John Dewey’in felsefesiyle doğal bir paralellik gösteriyor. Şöyle ki Dewey:

“Eğitim yalnızca hayat için hazırlık değildir; eğitim hayatın kendisidir.” der.

Suat Özçağdaş da Eğitim Maratonu projesiyle öğrenciye ve eğitime sahadan hayatın içinden bakmayı amaçlamaktadır. Eğitim Maratonu, yalnızca bir etkinlik değil; öğrencilerin yaşamla bütünleşmiş bir öğrenme deneyimi yaşamasını amaçlayan kapsamlı bir eğitim hareketidir. Maraton boyunca öğrenciler, derslerde öğrendiklerini pratiğe dökme imkânı buluyor; ekip çalışması, problem çözme, yaratıcılık ve sorumluluk gibi becerilerini bizzat yaşayarak deneyimliyor. Bu proje, yalnızca öğrencileri değil, öğretmenleri, STK’ları, akademisyenleri ve eğitimin tüm paydaşlarını bir araya getiriyor. Farklı perspektifler ve deneyimler, öğrencilerin öğrenme sürecini zenginleştiriyor ve sahadaki uygulamaların geliştirilmesine imkân sağlıyor. John Dewey’in felsefesiyle paralel olarak, Maraton, eğitimi yalnızca derslerde öğrenilen teori değil; hayatın kendisiyle bütünleşmiş bir süreç olarak görüyor ve tüm paydaşların aktif katılımıyla güçleniyor.

Eğitim Maratonu’nun en önemli sonuçlarından biri de, etkinliğin sonunda tüm konuşmacıların ve katılımcıların metinlerinin bir araya getirilip kitap olarak yayınlanmasıdır. Bu kitap, eğitimde öğrenme süreçlerinin değerlendirilmesi, edinilen deneyimlerin paylaşılması ve sonuçların somut olarak ele alınması açısından büyük bir değer taşıyor. Böylece Maraton, hem sahada deneyimlemeyi hem de öğrenmenin sonuçlarını sistematik olarak kayıt altına almayı başarıyor.

SUAT ÖZÇAĞDAŞ’A GÖRE EĞİTİM SORUNLARI

Her fırsatta olduğu gibi bu kısa toplantıda da Suat Özçağdaş, eğitimin tüm sorunlarını net bir şekilde dile getirdi. Eğitimdeki yapısal ve sahadaki eksiklikleri tek tek ele aldı. Değindiği konulardan bazıları:

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SORUNU

“Ücretli öğretmenlik sistemi, eğitimde kalitenin önündeki en büyük engellerden biri. Öğretmenlerimiz emeğinin karşılığını alamıyor, öğrencilerimiz ise sürekli değişen bir öğretmen kadrosuyla karşı karşıya kalıyor. Bu sistem, hem öğretmenin motivasyonunu hem de öğrencinin öğrenme sürecini olumsuz etkiliyor.”

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇEŞİTLİ TARİKAT VE DERNEKLERE TESLİM EDİLMİŞ DURUMDA

“Milli Eğitim, sanki kendi yolunu tayin edemeyen bir kurum hâline gelmiş. Her yeni uygulama ve alınacak her yeni karar, tarikat ve derneklerden gelen emirlerle şekilleniyor.”

FIRSAT EŞİTLİĞİ SORUNU

“Bir çocuğun doğduğu şehir veya mahallenin, onun eğitim hakkını belirlemesine izin veremeyiz. Fırsat eşitliği hâlâ bir ideal olarak duruyor. Her öğrencinin kaliteli eğitime ulaşması, yalnızca kâğıt üstünde değil, sahada da güvence altına alınmalı.”

EĞİTİMDE BÜTÇE SORUNU

“Eğitim bütçesi zaten yetersizdi. Artan ihtiyaçlar, artan üniversite, okul ve öğrenci sayısı göz önüne alındığında, bütçe çok daha yetersiz bir hâle geldi. Kaynaklar doğru kullanılmıyor; eğitim, diğer alanlarla kıyaslandığında hak ettiği önceliği görmüyor. Hükümet yandaşlarına giden iki liranın birini kesip, eğitim bütçesine aktarsanız, her şey çok daha güzel olur.”

MESEM SİSTEMİNİN ARIZALARI VE KAYBETTİĞİMİZ ÇİÇEKLER

Kaya diplerinde açan çiğdemlerimizi fabrikalara kurban veriyoruz.

Toplantıda Suat Özçağdaş, Anadolu’nun tüm renklerini sınıflarında görerek onları “DÜNYANIN BÜTÜN ÇİÇEKLERİ” olarak adlandıran Öğretmen-Şair Ceyhun Atıf Kansu hassasiyetiyle, Mesem sisteminin katlettiği yavrularımız için:

“Kokusunu içimize çekmemize doyamadığımız, kıyamadığımız evlatlarımızı eğitime kurban veriyoruz" diyerek, Mesem’deki iş kazaları, ihmaller ve güvenlik sorunlarını anlattı. Eğitimin, çocukların hayatını koruma sorumluluğunu ne kadar dikkate alması gerektiğini vurguladı. Eğitimin önceliğinin sadece akademik başarı değil çocukların güvenliği ve hayatı olduğunu özellikle ifade etti.

MEB’İN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE LİDERLİK İHTİYACI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması artık tüm ülkece bilinen ve kabul edilen bir zorunluluktur. Bu yeniden yapılanmada, liderlik vasfına sahip, öğrenciyi merkeze alan ve eğitimi sahici bir sorumluluk bilinciyle yeniden şekillendirecek bir isme ihtiyaç bulunmaktadır. Suat Özçağdaş, eğitimde deneyimi, psikolojik donanımı, sahadaki birikimi ve empatisiyle bu isim olarak ön plana çıkmaktadır.

“Hayat uzun bir yürüyüş. Yarı yolda kesilmemek için yeni bir çocukluk bulmak gerekir.”

İbn Haldun’un bu sözü, bir toplumun ilerleyebilmesi için önce çocukluğa yeniden bağ kurması, çocukluğun saf dünyasına temas etmesi gerektiğini anlatıyor. Suat Özçağdaş da tam bu yolda, öznesi çocuk olan bir eğitim sistemini hedefleyen bir lider olarak öne çıkıyor. Eğitimle ilgili her değerlendirmesinde, her çözüm önerisinde ve her eleştirisinde merkeze çocuğu koyması, onun vizyonunu sıradan politik yaklaşımlardan ayıran en belirgin özelliktir.

“Çocuğu merkeze almayan hiçbir eğitim politikası başarıya ulaşamaz” vurgusu, yalnızca pedagojik bir ilke değil; aynı zamanda geleceğe dair bir toplumsal vizyonun göstergesidir. Onun psikoloji bilgisi, sahadaki deneyimi, empatisi ve eğitime duyduğu sorumluluk bilinci, Suat Özçağdaş’ı çocuğun göz hizasında duran gerçek bir eğitim lideri hâline getiriyor. Türkiye bugün yeni bir müfredatın yanında çocukları anlayan, onları çağın ihtiyaçlarına hazırlayan, Atatürkçü, bilimsel ve vicdani bir liderliğe ihtiyaç duymaktadır. Bu liderlik, Suat Özçağdaş’ın temsil ettiği çağdaş, gerçekçi, vicdanlı ve çocuk merkezli eğitim anlayışıyla mümkün olacak ve Türkiye’nin eğitim sistemine hak ettiği vizyonu kazandıracaktır. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…