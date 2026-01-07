CHP listelerinden seçildiler, AKP'ye Geçtiler: İşte o isimler

14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde "Millet İttifakı" çatısı altında CHP listelerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) giren 3 milletvekili daha bugün AKP'ye katılıyor.

2024 ve 2025 yıllarındaki 'transferlerin' ardından, 7 Ocak 2026 itibarıyla üç milletvekilinin daha Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) katılmasıyla, muhalefet listelerinden seçilip iktidar partisine geçen isimlere yenileri eklendi.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP; İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile iş birliği yaparak seçime ortak listelerle girmişti. Bu strateji sonucunda CHP listelerinden toplam 39 "ittifak vekili" Meclis’e girmeyi başarmıştı. Ancak seçimlerin ardından başlayan istifa ve parti değiştirme trafiği, 2026 yılının ilk günlerinde de hız kesmedi.

Kulislerde bir süredir konuşulan transferler, bugünkü katılımlarla resmileşti. Üç partiden üç ayrı milletvekili AKP grubunda...

CHP'den Mersin Milletvekili olarak seçilen Hasan Ufuk Çakır, partisinden istifa ederek AKP’ye katıldı. Çakır'a bugün rozetini Erdoğan takacak.

Son dakika | CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a kesin ihraç istemi

Meclis'e CHP listesinden DEVA Partisi kontenjanıyla giren Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, partisinden ayrılarak siyasi kariyerine AKP’de devam etme kararı aldı.

Gelecek Partisi’nin kurucu isimlerinden olan ve İstanbul Milletvekili olarak Meclis'te yer alan İsa Mesih Şahin de bugün itibarıyla AKP’ye geçen vekiller arasında yer aldı.

AKP'ye geçecek iki vekil "CHP listelerinden seçildiniz" eleştirisine yanıt verdi

2024 VE 2025 YILINDAKİ GEÇİŞLER

TBMM'ye AKP'ye muhalefet etme vaadiyle giren ve CHP seçmeninden oy alan isimlerin bu vaatlerini unutup tam tersi istikamete katılmaları, AKP'ye geçmeleri seçmenden de büyük tepki çekiyor.

Bu isimlerin ilki, İYİ Parti kökenli olan ve CHP İstanbul 1. Bölge listesinden milletvekili seçilen Ahmet Ersagun Yücel olmuştu.

Yücel, 22 Temmuz 2024’te partisinden istifa etti ve 14 Ağustos 2024 tarihinde AKP’ye katıldı.

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, 24 Aralık 2024’te partisinden istifa ederek, bir gün sonra 25 Aralık 2024’te AKP rozeti taktı.

Anayasa hukukçusu ve Gelecek Partisi’nin kurucularından Antalya Milletvekili

CHP'den seçilip AKP'ye geçen Serap Yazıcı'nın seçmeni nasıl 'yanılttığı' ortaya çıktı! "Ne vadettiysem arkasındayım" demişti

"Gördüğüm lüzum üzerine" diyerek partisinden ayrıldı. Özbudun, Şubat 2025’te AKP’ye katılım sağladı.

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici de 14 Mayıs 2025 tarihinde AKP saflarına katılan bir diğer isim oldu.

CHP’YE GEÇENLER

Bu süreçte, partisinden istifa edip CHP'ye katılanlar da oldu. Demokrat Parti’den Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, DEVA Partisi’nden Selma Aliye Kavaf, Evrim Rızvanoğlu ve Seda Kaya Ösen CHP’ye katıldı.

BAĞIMSIZLAR AKP'NİN RADARINDA

Meclis'teki sandalye sayısını artırmak için transferlere yüklenen AKP, rotasını partisinden istifa edip bağımsız kalanlara çevirmiş durumda.

İYİ Parti'den istifa eden Koray Aydın, CHP'den istifa eden Ediz Ün halen bağımsız...

DEVA Partisi’nden istifa eden Mustafa Yeneroğlu ve Burak Dalgın ile Gelecek Partisi’nden istifa eden Selim Temurci debağımsız olarak görev yapıyor.

Bu değişiklikler sonucunda CHP listesinden seçilen 39 milletvekilinden yaklaşık üçte biri farklı partilere geçti veya bağımsız kaldı. Özellikle DEVA ve Gelecek Partisi’nde ciddi erimeler yaşandı.