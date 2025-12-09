Son dakika | CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a kesin ihraç istemi

Son dakika | CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a kesin ihraç istemi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... CHP sözcüsü Zeynel Emre, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın kesin ihraç istemi ile PM'ye sevk edildiğini açıkladı.

CHP'de yapılan 39'ncu Olağan Kurultay'ın ardından yenilenen 18 kişilik MYK toplantısı, rekor oy ile yeniden genel başka seçilen Özgür Özel liderliğinde yapıldı. MYK toplantısının ardından açıklamada bulunan partinin yeni sözcüsü Zeynel Emre, "MYK tarafından Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, PM'ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi. PM karar verecek." ifadelerini kullandı.

ÇAKIR: İSTİFA EDİYORUM

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, kararın ardından, "Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum" açıklaması yaptı.

13 AYRI KAYDI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Yerel seçimlerin ardından CHP'ye yönelik başlayan operasyonlarda başta partinin cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu dahil tutuklanan belediye başkanları için 'aklanmalılar' çağrılarına destek veren Çakır hakkında 2006-2013 yılları arasında çok sayıda adli işlem yapıldığı, bu dosyaların bir bölümünün mahkumiyete dönüştüğü ortaya çıkmıştı.

Tutuklu Belediye Başkanları için 'aklanmalılar' çağrısı yapmıştı: CHP’li Çakır’ın eski adli arşiv kayıtları ortaya çıktıTutuklu Belediye Başkanları için 'aklanmalılar' çağrısı yapmıştı: CHP’li Çakır’ın eski adli arşiv kayıtları ortaya çıktı

Resim

İKTİDARA YAKIN KANALLARDA YÖNETİMİ HEDEF ALAN SÖZLER

Hakkında kesin ihraç istemi olan Çakır'ın, adli kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından iktidara yakın kanallara çıkara CHP yönetimini hedef alan sözleri sarf etmesi dikkatleri üzerine çekmişti.

NE OLMUŞTU?

CHP'de önceki genel başkan Kılıçdaroğlu'nun tutuklanan CHP'li başkanlar için 'aklanmalılar' çağrılarına destek veren ifadeleri bulunan Çakır'ın eski adli arşiv kayıtları ortaya çıkmasının ardından, Meclis komisyon toplantısında partisinin vekilleri bu durum karşısında ses çıkarmadıkları için eleştirmesi gündem olmuştu.

Çakır bu haberlerin ardından iktidara yakın gazete ve TV'lere açıklamalarda bulunarak mevcut CHP yönetimini sürdürdüğü politikaları nedeni ile hedef almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

