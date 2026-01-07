Güllü'nün kızı 'annem beni dövdü' deyip kanlar içinde video paylaşmış! Gerçek ortaya çıktı

Güllü'nün kızı 'annem beni dövdü' deyip kanlar içinde video paylaşmış! Gerçek ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in sevgilisine gönderdiği kanlar içindeki video dosyaya girdi. “Annem yaptı” iddiasında bulunan Gülter’in, gerçeği itiraf ettiği mesajlar ortaya çıktı.

26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresin düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, Tuğyan Ülkem Gülter’in, annesiyle yaşadığı her tartışmayı gizlice kaydettiği tespit edildi. Gülter’in, ortaya çıkan yazışmalarında, yüzü kanlar içindeyken çektiği bir videoyu sevgilisi Kervan'a gönderdiği, "Kim yaptı?" sorusuna ise "Annem" yanıtını verdiği görüldü.

tugyan-darp.jpg

GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

Dosyaya giren mesajlaşmaların devamında ise gerçek ortaya çıktı. Sevgilisi Kervan’ın, "Ablan, Melek'e 'kendi kendine yapmış' demiş" demesi üzerine Gülter, gerçeği itiraf etti.

"Doğru söylüyor, sinir krizi geçirdim" diyerek kendi kendine yaptığını kabul etti.

gullu.webp

Soruşturma dosyasına Tuğyan’ın ailesi hakkındaki söylemleri de girdi. Bir mesajında "Gebersinler" ifadesini kullandığı belirtildi.

