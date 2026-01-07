Güllü'nün kızı 'annem beni dövdü' deyip kanlar içinde video paylaşmış! Gerçek ortaya çıktı

26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresin düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, Tuğyan Ülkem Gülter’in, annesiyle yaşadığı her tartışmayı gizlice kaydettiği tespit edildi. Gülter’in, ortaya çıkan yazışmalarında, yüzü kanlar içindeyken çektiği bir videoyu sevgilisi Kervan'a gönderdiği, "Kim yaptı?" sorusuna ise "Annem" yanıtını verdiği görüldü.

Güllü'nün oğlu şikayetçi olacağını açıkladı

GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

Dosyaya giren mesajlaşmaların devamında ise gerçek ortaya çıktı. Sevgilisi Kervan’ın, "Ablan, Melek'e 'kendi kendine yapmış' demiş" demesi üzerine Gülter, gerçeği itiraf etti.

"Doğru söylüyor, sinir krizi geçirdim" diyerek kendi kendine yaptığını kabul etti.

Tuğyan'ın ses kaydı ortaya çıktı

Soruşturma dosyasına Tuğyan’ın ailesi hakkındaki söylemleri de girdi. Bir mesajında "Gebersinler" ifadesini kullandığı belirtildi.