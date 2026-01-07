Son Dakika | Bir af daha gelecek iddialarına Adalet Bakanı'ndan yanıt

Covid affı olarak da bilinen af AKP iktidarı tarafından genişletildi. 11. Yargı Paketi kapsamına dahil edilen genişletmede 31 Temmuz 2023 itibarıyla tutukluların ve aynı tarihte veya daha önce işlenen suçlar nedeniyle hükümlü olanlar serbest kalacak.

Bu af düzenlemesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bir affın daha sinyalini verdi.

Yıldız'ın bu açıklamasından sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı.

AKP Grubu Toplantısı öncesi konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları ifade etti:

"Yeni bir infaz ya da af düzenlemesi söz konusu değil. 12. Yargı paketinin infazla ilgili değil, yargı uygulamalarının daha etkin hale getirilmesine ilişkin olması planlanıyor."

YILDIZ NE DEDİ?

Dün İmralı Süreci için kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'na katılan MHP'nin önde gelen isimlerinden Feti Yıldız, şunları söylemişti: