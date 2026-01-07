Son Dakika | Bir af daha gelecek iddialarına Adalet Bakanı'ndan yanıt

Yayınlanma:
Son dakika... 11. Yargı Paketi ile on binlerce hükümlünün tahliye olmasının ardından bir af için daha düzenleme yapılacağı iddiasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yanıt verdi.

Covid affı olarak da bilinen af AKP iktidarı tarafından genişletildi. 11. Yargı Paketi kapsamına dahil edilen genişletmede 31 Temmuz 2023 itibarıyla tutukluların ve aynı tarihte veya daha önce işlenen suçlar nedeniyle hükümlü olanlar serbest kalacak.

Bu af düzenlemesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bir affın daha sinyalini verdi.

Yıldız'ın bu açıklamasından sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı.

AKP Grubu Toplantısı öncesi konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları ifade etti:

"Yeni bir infaz ya da af düzenlemesi söz konusu değil. 12. Yargı paketinin infazla ilgili değil, yargı uygulamalarının daha etkin hale getirilmesine ilişkin olması planlanıyor."

YILDIZ NE DEDİ?

Dün İmralı Süreci için kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'na katılan MHP'nin önde gelen isimlerinden Feti Yıldız, şunları söylemişti:

  • "İnfaz düzenlemesi yaptık 50 bin kişi çıkıyor. 6 ay içinde 60 bin kişi daha çıkacak. Ama benim söylediğim yeni bir infaz kanunu çıkarmak. Yamalı bohçaya döndü diyoruz ya. Derli toplu bir yasa olur, içinde de infaz düzenlemesi olur. Ve kurtuluruz bu yamalı bohçadan. Anayasanın eşitlik ilkesine uygun bir yasayı el birliği ile çıkarırız. İnfazda anlaşmayacağımız şey sadece oranlar olur"

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

