İstanbul'da fırtınanın bilançosu: Uçan çatılar, batan tekneler ve kilitlenen trafik

Orta Akdeniz’den gelen nemli hava dalgasının Balkanlar üzerinden inen soğuk hava kütlesiyle İstanbul semalarında çarpışması, megakent için sadece meteorolojik bir istatistik değil, milyonlarca vatandaşın günlük yaşamını felç eden somut bir kaosa dönüştü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak yağış, kentin altyapısının kırılganlığını ve yapı güvenliğindeki ihmalleri bir kez daha yüzeye çıkardı.

Beylikdüzü’nden Tuzla’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada, yerçekimine yenik düşen çatılar, yola vuran dalgalar ve alabora olan tekneler, İstanbul’un fırtına karşısındaki direnç testinden geçemediğini belgeledi.

GÖKYÜZÜNDEN YAĞAN ÇATILAR VE KENTSEL RİSK

Kentin farklı noktalarından gelen ihbarlar, kentsel dönüşüm ve yapı denetimi tartışmalarını alevlendirecek nitelikteydi. Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Gönül Sokak'ta bir binanın çatısındaki yalıtım malzemesi rüzgarın etkisiyle koparak yere düşerken, Büyükçekmece Fatih Mahallesi Ali Efendi Sokak'ta devrilen bir ağaç park halindeki otomobili kullanılamaz hale getirdi. Mimaroba Mahallesi'nde ise bir sitenin bahçesindeki ağaç devrildi ve aynı sitedeki bir binanın dış cephesinin bir bölümü koptu.

Avcılar'da bir iş merkezinin dış cephe kaplaması ile çatısının bir parçası çevreye savruldu; bu tehlikeli anlar vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi. Esenler Atışalanı Mahallesi Taşocağı Caddesi'nde 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar park halindeki 2 araca zarar verdi. Bahçelievler 29 Ekim Caddesi'nde ağaç devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de bir AVM girişindeki kafenin çatısı koparken, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısı yan bahçeye düştü. Sultangazi'de bir evin çatısından kopan saclar, Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Toros Sokak'ta 2 katlı binanın çatısı ve Aydın Sokak'ta 4 katlı binanın çatısı rüzgara dayanamayarak araçların üzerine düştü. Emekyemez Mahallesi'nde izolasyon parçaları kaldırıma yağarken, Örnektepe Mahallesi'nde kökünden sökülen ağaç iki evin çatısına zarar verdi. Camiikebir Mahallesi'nde ise güvenlik amaçlı konulan sac barikat yola devrildi.

Şişli ve Levent'te binalardan ve inşaatlardan kopan parçalar araçların üzerine düşerken, Güngören Sanayi Mahallesi'nde 6 katlı iş yerinin çatısı park halindeki otomobilleri hurdaya çevirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), gün boyunca 26 ağaç devrilmesi, 16 çatı uçması, 23 tehlike arz eden parça ve 4 direk/tabela devrilmesi olmak üzere toplam 69 olaya müdahale edildiğini ve 12 araçta hasar oluştuğunu bildirdi.

AYASOFYA’DA TARİHİ HASAR VE TUZLA’DA BATAN SERMAYE

Fırtınanın etkisi sadece modern yapıları değil, kentin tarihi mirasını da hedef aldı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki Mimar Sinan Minaresi’ne ait alem, şiddetli rüzgara dayanamayarak cami avlusuna düştü. Vakıflar Genel Müdürlüğü, rüzgarın dinmesinin ardından onarım çalışmalarının titizlikle yapılacağını duyurdu. Ayrıca cami bahçesinde devrilen bir ağaç belediye ekiplerince kaldırıldı.

Tuzla sahilinde ise tablo daha dramatikti. Yükselen dalgalar, kıyıda demirli tekneleri oyuncak gibi savurdu. Bazı tekneler kıyıya çarparak parçalanırken, bazıları alabora olup battı. Tekne sahipleri, sermayelerini kurtarmak için fırtınanın ortasında çaresizce mücadele etti.

ULAŞIMDA 'DUR' NOKTASI VE SU BASKINLARI

İstanbul’un ana arterleri D-100 ve TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu yüzde 74’e ulaştı. Pendik Marmara Üniversitesi Hastanesi önünde kayganlaşan yolda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza ulaşımı kilitledi. Başakşehir'de sallanan trafik tabelası sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Kartal sahil yolunda ise deniz taştı; dalgalar asfaltı yutarak araçların ilerlemesini imkansız hale getirdi. Büyükçekmece D-100 kara yolundaki alt geçit deniz suyuyla dolunca sürücüler güçlükle ilerledi. Avcılar D-100'de aydınlatma direği yan yattı, ulaşım kontrollü sağlandı. Cevizlibağ'da metrobüs üst geçidini su basınca vatandaşlar durağa ulaşmakta zorlandı.

Toplu taşımada da hayat durma noktasına geldi. Şehir Hatları vapurlarının tamamı iptal edilirken, Maçka ve Eyüpsultan teleferik hatları güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Beşiktaş İskelesi’ni su basması nedeniyle iskele işletmeye kapatıldı.

YEŞİL ALANLARA 'ZORUNLU' KİLİT

İBB, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla Florya Atatürk Kent Ormanı, Yıldız Korusu, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Hidiv Korusu, Emirgan Korusu, Atatürk Kent Ormanı, Beykoz Korusu, Küçük Çamlıca Korusu, Büyük Çamlıca Korusu ve Fethi Paşa Korusu'nu tedbiren ziyaretçi girişine kapattı.

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi ve Ataköy 19 Mayıs Caddesi'nde devrilen ağaçlar araçların üzerine düşerek yolları trafiğe kapatırken, Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer sahillerinde dev dalgalar etkili oldu. Gün boyu süren fırtına, geriye hasarlı araçlar, parçalanmış çatılar ve batan tekneler bırakırken; İstanbul, altyapı yatırımlarının ve kentsel planlamanın doğa olayları karşısındaki sınavını bir kez daha ağır bir maliyetle verdi.