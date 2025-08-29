Gürel Yurttaş
Gitti Beşiktaş'ın 180 milyon lirası! Aziz Nesin demişti ama!
Tarih 17 Ocak 2025.
Beşiktaş'ın başkanlığına yeni gelen Serdal Adalı'nın teknik direktör adayı olarak Ole Gunnar Solskjaer adı çıkmıştı ortaya.
Hemen kısa bir araştırma yaptım. Herkes yapabilirdi bu araştırmayı ama demek ki ihmal etmişler diye düşünerek uyarı yazısı yazdım. Şimdi o yazıdan bir bölümü alıyorum buraya:
UEFA MAÇ ANALİSTİ OLE!
Beşiktaş Norveçli Ole Gunnar Solskjaer'le anlaşmış.
Ne olarak? Teknik direktör olarak.
Bu Ole ne iş yapıyormuş 4 senedir? UEFA'da maç analistiymiş.
Pes ki pes!
Senin camianın evlatları var; teknik direktörlük yapabilecek kapasitede. Sen git analisti getir!
Geçmişini bakarsak...
Manchester United'da oynadı oynadı ama asla ilk 11 oyuncusu olamadı. Sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle ünlendi.
İngiltere'nin Cardiff takımının başına geçti. Takımı Premier Lig'den düşürünce görevine son verildi.
Sonra Manchester United'ın teknik direktörü oldu ama o da uzun ömürlü olmadı.
4 yıldır teknik direktörlük yapmıyor. Maç analistiymiş. Adının karşısında görevi olarak bu yazıyor.
Ve şimdi "Planım da hazır programım da" diyerek başkanlık koltuğuna oturan Serdal Adalı'nın camianın kendi evlatları dururken göreve onu getireceği söyleniyor.
Ne diyeyim?
Beşiktaş'ın kendi evlatları dururken Norveçli ile paylaşabileceği, birlikte yaşayabileceği ne olabilir?
En iyisi Aziz Nesin'in şiiriyle bitireyim:
Boşuna yağıyor yağmur
Birlikte ıslanmayacağız ki
Boşuna bu nehir
Çırpınıp pırpırlanması
Kıyısında oturup göremeyeceğiz ki
Uzar uzar gider
Boşuna yorulur yollar
Birlikte yürüyemiyeceğiz ki
Özlemlerde ayrılıklar da boşuna
Öyle uzaklardayız
Birlikte ağlayamayacağız ki
Seviyorum seni boşuna
Boşuna yaşıyorum
Yaşamı bölüşemiyeceğiz ki
*
Beni dinlemediler, ölümsüz yazar büyük usta Aziz Nesin'le seslendim yine dinlemediler!
Sizin bu Norveçli ile birlikte yürüyeceğiniz hangi yol olabilirdi ki? Bu yol ancak çıkmaz sokak olurdu ve öyle de oldu.
Eee... Yazık olmadı mı geçen zamana?
Yazık olmadı mı onca paraya.
1.5 yıllık sözleşme imzalarken, 3.6 milyon euro denilmişti alacağı ücret için. Yani yaklaşık 180 milyon Türk lirası. Gitti yine boşu boşuna Beşiktaş'ın parası.
Adam hiç başına konan talih kuşunu kaçırır mı? Piyango gibi; bu parayı bırakır mı?
*
Bari bu ders olsun!
Öyle bir seçim yapın, transferlerde iyice araştırın ki...
Milyonlarca Beşiktaşlı'nın ızdırabı son bulsun!