Canlı koyunları kesip içlerine uyuşturucu koymuşlar! Dikiş izlerini gören şoke oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt’te küçükbaş hayvanların karın boşluklarına gizlenmiş halde 54,6 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Siirt ve Hakkâri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkâri İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmasında, Siirt’in Baykan ilçesinde bir çekici durduruldu. Araçta taşınan küçükbaş hayvanların bazılarının karın bölgelerinde dikiş izleri tespit edildi.

DİKİŞ İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Yerlikaya, "Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicinin dorsesinde bulunan, küçükbaş hayvanların bazılarının karın kısımlarının yan tarafında DİKİŞ İZLERİ olduğu tespit edildi" dedi.

Hayvanlar üzerinde yapılan detaylı inceleme sonucunda, 29 küçükbaş hayvanın karın boşluklarına yerleştirilmiş toplam 54,6 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda R.M. ve K.Y. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımın bilmesini isterim ki hangi yöntemi denerlerse denesinler, zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek!"

