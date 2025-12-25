Canlı koyunları kesip içlerine uyuşturucu koymuşlar! Dikiş izlerini gören şoke oldu

Yayınlanma:
Siirt’te bir çekicide taşınan küçükbaş hayvanların karın boşluklarına gizlenmiş 54,6 kg metamfetamin ele geçirildi. Dikiş izlerinden şüphelenen ekipler 29 hayvanda uyuşturucu buldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt’te küçükbaş hayvanların karın boşluklarına gizlenmiş halde 54,6 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Siirt ve Hakkâri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkâri İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmasında, Siirt’in Baykan ilçesinde bir çekici durduruldu. Araçta taşınan küçükbaş hayvanların bazılarının karın bölgelerinde dikiş izleri tespit edildi.

ddd.jpg

DİKİŞ İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Yerlikaya, "Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicinin dorsesinde bulunan, küçükbaş hayvanların bazılarının karın kısımlarının yan tarafında DİKİŞ İZLERİ olduğu tespit edildi" dedi.

Hayvanlar üzerinde yapılan detaylı inceleme sonucunda, 29 küçükbaş hayvanın karın boşluklarına yerleştirilmiş toplam 54,6 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

ssstwitter-com-1766644224031.jpg

Uyuşturucu kullanımında korkutan tablo! En çok can alan madde belli olduUyuşturucu kullanımında korkutan tablo! En çok can alan madde belli oldu

Operasyonda R.M. ve K.Y. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımın bilmesini isterim ki hangi yöntemi denerlerse denesinler, zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek!"

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Siirt’te Küçükbaş Hayvanların Karın Boşluklarının İçine Gizlenmiş Halde 54,6 kg Metamfetamin Uyuşturucu Maddesi ele geçirdik

Vatandaşlarımın bilmesini isterim ki hangi yöntemi denerlerse denesinler, zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek!

Siirt ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan ortak çalışmalarda;

Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicinin dorsesinde bulunan, küçükbaş hayvanların bazılarının karın kısımlarının yan tarafında DİKİŞ İZLERİ olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucu 29 adet küçükbaş hayvanın karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kg Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Operasyonda R.M. ve K.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emeği geçenleri ve polisimizi tebrik ediyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

