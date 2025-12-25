Polis köpeği tabanca ile öldürdü! Yerde uzanırken yanına yaklaşıp ateş etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Sakarya Mahallesi’nde bir sokak köpeği, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple çevredekiler saldırdı.

Köpek, üç kişiyi ısırdı. Olay yerine de ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İddiaya göre Polis, belinden çıkardığı tabancası ile köpeğe ateş etti. Polis memuru, köpeği öldürdü.

Yaralılar da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, köpeğin saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Köpeğin, polis memuru olduğu iddia edilen kişi tarafından vurulduğu anlar da çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Köpeğin vurulduğu anda kimseye saldırmadığı görüldü. Köpeğinde yerde uzandığı ve yerinde döndüğü görüldü.

Bu sırada elinde tabanca ile gelen kişi, namuyu çektikten sonra köpeği kurşunladı.