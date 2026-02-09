'Yandaşa 33 milyar dolar rantı' açıkladı: AKP'nin vatanı parsel parsel satmadaki başyapıtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden yaptığı açıklamada, AKP'nin kamuya ait 2 Boğaz Köprüsü ve 7 otoyolu özelleştirme planını ağır şekilde eleştirdi.

AKP’nin vatanı parsel parsel satmak konusundaki başyapıtı!



AKP’nin, kamuya ait 2 Boğaz Köprüsü ve 7 Otoyolu 25 yıllığına özelleştirerek yaratmayı planladığı tiksindirici rant tutarını tespit ettik.



Karayolları Genel Müdürlüğü’nün resmi verilerine göre söz konusu köprülerin ve… pic.twitter.com/Eq6QuBbaKZ — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) February 8, 2026

Planı ‘AKP’nin vatanı parsel parsel satmak konusundaki başyapıtı’ olarak nitelendiren Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı hesaplamalarını paylaştı.

KAMU 48,45 MİLYAR DOLARLIK KÂRDAN OLACAK

Buna göre, söz konusu köprü ve otoyolların kamunun elinde kalması durumunda 25 yıllık net kârının 15 milyar dolar olacağını belirtti. Özelleştirme gerçekleşirse, araç geçiş ücretlerine ortalama %232 zam geleceğini ve bu durumda 25 yıllık kârın 48,45 milyar dolara çıkacağını öne sürdü.

"VATANDAŞ VE GELECEK NESİLLER SOYULUYOR"

Yaptığı karşılaştırmada, 48,45 milyar dolarlık toplam tutardan 15 milyar dolarının seçim öncesi kamuya gelir olarak tahsil edileceğini, geriye kalan 33,45 milyar doların ise ihaleyi kazanacak yandaş şirketlere "peşkeş çekileceğini" belirtti. Yavuzyılmaz, bu durumu "86 milyon vatandaşı ve gelecek nesilleri birlikte soymak" olarak nitelendirdi.

'VATANA İHANET PLANI'

Açıklamasını Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Performans Programı Raporu'na dayandıran Yavuzyılmaz, "Bu özelleştirme planı, vatana ihanet planıdır" ifadesini kullandı.

'AKP'NİN VATANI PARSEL PARSEL SATMAK KONUSUNDAKİ BAŞYAPITI'

Deniz Yavuzyılmaz’ın planı eleştirdiği açıklamasının tamamı şöyle: