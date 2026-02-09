'Yandaşa 33 milyar dolar rantı' açıkladı: AKP'nin vatanı parsel parsel satmadaki başyapıtı

Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP'nin 2 Boğaz Köprüsü ve 7 otoyolu özelleştirme planını eleştirerek, "AKP’nin vatanı parsel parsel satmak konusundaki başyapıtı" dedi. Yavuzyılmaz, özelleştirmeyle yandaş şirketlere 33,5 milyar dolar rant sağlanacağını ve vatandaşın 2 trilyon lira ek yük altına gireceğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden yaptığı açıklamada, AKP'nin kamuya ait 2 Boğaz Köprüsü ve 7 otoyolu özelleştirme planını ağır şekilde eleştirdi.

Planı ‘AKP’nin vatanı parsel parsel satmak konusundaki başyapıtı’ olarak nitelendiren Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı hesaplamalarını paylaştı.

KAMU 48,45 MİLYAR DOLARLIK KÂRDAN OLACAK

Buna göre, söz konusu köprü ve otoyolların kamunun elinde kalması durumunda 25 yıllık net kârının 15 milyar dolar olacağını belirtti. Özelleştirme gerçekleşirse, araç geçiş ücretlerine ortalama %232 zam geleceğini ve bu durumda 25 yıllık kârın 48,45 milyar dolara çıkacağını öne sürdü.

"VATANDAŞ VE GELECEK NESİLLER SOYULUYOR"

Yaptığı karşılaştırmada, 48,45 milyar dolarlık toplam tutardan 15 milyar dolarının seçim öncesi kamuya gelir olarak tahsil edileceğini, geriye kalan 33,45 milyar doların ise ihaleyi kazanacak yandaş şirketlere "peşkeş çekileceğini" belirtti. Yavuzyılmaz, bu durumu "86 milyon vatandaşı ve gelecek nesilleri birlikte soymak" olarak nitelendirdi.

'VATANA İHANET PLANI'

Açıklamasını Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Performans Programı Raporu'na dayandıran Yavuzyılmaz, "Bu özelleştirme planı, vatana ihanet planıdır" ifadesini kullandı.

'AKP'NİN VATANI PARSEL PARSEL SATMAK KONUSUNDAKİ BAŞYAPITI'

Deniz Yavuzyılmaz’ın planı eleştirdiği açıklamasının tamamı şöyle:

“AKP’nin vatanı parsel parsel satmak konusundaki başyapıtı!

AKP’nin, kamuya ait 2 Boğaz Köprüsü ve 7 Otoyolu 25 yıllığına özelleştirerek yaratmayı planladığı tiksindirici rant tutarını tespit ettik.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün resmi verilerine göre söz konusu köprülerin ve otoyolların⬇️

Kamuya ait 25 yıllık net kârı:

15 Milyar Dolar❗️

Özelleştirmenin gerçekleşmesi durumunda;

Yandaş şirketlere sağlanacak rant tutarı:

33 Milyar 450 Milyon Dolar❗️

Vatandaşın cebinden çıkacak para:

48 Milyar 450 Dolar❗️

Güncel kurla 2 Trilyon 113 Milyon Lira❗️

Bunun adı utanmadan, sıkılmadan Türkiye’nin geleceğini satmaktır!

Resim

Nasıl hesapladım?

Özelleştirilmesi planlanan 2 Boğaz Köprüsünün ve 7 Otoyolun⬇️

2024 yılı net kârı: 11 Milyar 211 Milyon TL

2025 yılı net kârı: 23 Milyar 594 Milyon TL

2025 yılı net kârı ($): 596 Milyon Dolar❗️

????Mevcut araç geçiş ücretleriyle;

25 yılda elde edilecek net kâr:

15 Milyar Dolar❗️

Özelleştirmenin gerçekleşmesi durumunda mevcut araç geçiş ücretlerinin;

Aynı karayolu bölgelerinde yer alan, Yap-İşlet-Devret modeliyle yandaş şirketlerin işlettiği köprülerin araç geçiş ücretlerine ve otoyolların kilometre başına araç geçiş ücretlerine endekslenerek 3,23 katına çıkması bekleniyor.

Bu da araç geçiş ücretlerine ortalama %232 zam demek❗️

????%232 zamlı araç geçiş ücretleriyle;

25 yılda elde edilecek net kâr:

48 Milyar 450 Milyon Dolar❗️

Sonuç⬇️

AKP, gelecek nesillere ait olan, kamuya ait köprülerin ve otoyolların 25 yıllık kârını, yani 15 Milyar Doları seçimler öncesinde önden toplu bir şekilde tahsil etmenin peşinde.

Özelleştirme ihalesini kazanacak yandaş şirketlere ise 33 Milyar 450 Milyon Dolar net kâr peşkeş çekilmiş olacak.

Bunun adı, 86 milyon vatandaşı ve gelecek nesilleri birlikte soymaktır ❗️

Bu özelleştirme planı, vatana ihanet planıdır❗️

Kaynak: KGM 2026 yılı Performans Programı Raporu

Özelleştirilmesi planlanan 2 Boğaz Köprüsü ve 7 Otoyol

???? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
???? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
????KGM Anadolu Otoyolu
???? KGM Avrupa Otoyolu
???? İzmir-Çeşme Otoyolu
???? İzmir-Aydın Otoyolu
???? Niğde-Mersin-Adana Otoyolu
???? Adana-Gaziantep Otoyolu
???? Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

