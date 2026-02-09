Samsun’da feci ölüm: Başı testereye sıkışmış halde bulundu

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Kuruğökçe Mahallesi'nde trajik bir olay meydana geldi. 71 yaşındaki Osman Kalyoncu, eşi 75 yaşındaki A.K. tarafından evlerinin bahçesinde şerit testere bölümünde başı sıkışmış halde bulundu.

YAŞLI ADAMIN BEDENİNİ EŞİ BULDU

İddiaya göre olay, saat 14.30 sıralarında gerçekleşti. A.K., eşi Osman Kalyoncu'yu bahçedeki şerit testere bölümünde başı sıkışmış durumda fark etti. Kadının hemen ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

NAAŞI MORGA KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Osman Kalyoncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kalyoncu'nun cansız bedeni, yapılan ilk incelemelerin ardından Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna nakledildi.

OTOPSİ İLE KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Kalyoncu'nun kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsi sonucunda netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma ise yetkililer tarafından sürdürülüyor.