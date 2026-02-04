Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, tek başına yaşayan bir emekli öğretmenin evinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Komşularının haber alamaması üzerine başlatılan incelemede, 69 yaşındaki Mahmut Yağmur'un cansız bedeniyle karşılaşıldı.

UZUN SÜREDİR HABER ALINAMIYORDU

Bilge Kaan Caddesi Kelebek Çayırı mevkisindeki bir binanın beşinci katında yalnız yaşayan emekli öğretmen Mahmut Yağmur'dan uzun süredir haber alınamaması, komşularını endişelendirdi. Komşularının polise yaptığı ihbar üzerine harekete geçildi.

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir aydır evinden çıkmadığı ve kendisinden haber alınamadığı öğrenilen Yağmur'un evine, polis ekipleri çilingir yardımıyla girdi. Ekipler, içeride emekli öğretmenin cansız bedeni ile karşılaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde savcı ve polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Mahmut Yağmur'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yağmur'un ölüm nedeni ve olayın detaylarını aydınlatmak için soruşturma başlatıldı.