Kütahya’da şüpheli kadın ölümü: 15 yaşındaki çocuğun bedeni dere kenarında bulundu

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde, Park Mahallesi'nde ikamet eden 15 yaşındaki Tuba Dinç, akşam saatlerinde evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

AİLE KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Ailesi, Tuba'nın kaybolduğunu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve geniş kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ DERE KENARINDA BULUNDU

Jandarma ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda, Tuba Dinç'in cansız bedeni Eskigediz Kayalıkları mevkisindeki bir dere kenarında, yüzüstü yatar vaziyette bulundu. Yapılan ilk kontrollerde çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZE HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Olay yerinde gerekli incelemeler yapıldıktan ve savcılık talimatı verildikten sonra Tuba Dinç'in cenazesi, Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, ölüm nedeninin netleşmesi için otopsi yapılacağını belirtti. Soruşturma devam ediyor.