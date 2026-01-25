Zagros dağlarında kaybolan 4 dağcıdan üçü ölü bulundu

İran'ın Hamedan eyaletinde bulunan Elvend Dağı'na tırmanan 4 dağcı kayboldu.

Hamedan Dağcılık ve Sportif Tırmanışlar Federasyonu Başkanı Rıdvan Selmasi, kaybolan dağcılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

ÜÇÜNÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre Selmasi, tırmanış faaliyeti sırasında çığ altında kaldıkları tespit edilen 4 dağcıdan üçünün cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Selmasi, kayıp olan diğer dağcıyı bulmak için arama faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.

Kazdağları Cengiz'e karşı ayağa kalktı!

Yetkililer, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarının arama kurtarma çalışmalarını güçleştirdiğini, buna rağmen ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü açıkladı. Çığın hangi nedenle meydana geldiğine ilişkin incelemelerin de sürdüğü vurgulandı.

Binali Yıldırım'ın dağları delecek projesi hala bitmedi: 5 bakan eskitti ve 101 milyar lira yedi

ELVEND DAĞI, ZAGROS DAĞLARI’NIN BİR UZANTISI

Hamedan kentine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Elvend Dağı, Zagros Dağları’nın bir uzantısı olarak biliniyor ve 3 bin 580 metre yüksekliğiyle bölgedeki dağcılar tarafından sıkça tercih edilen tırmanış rotaları arasında yer alıyor.