Kazdağları Cengiz'e karşı ayağa kalktı!
Kazdağları’nda Cengiz Holding’in Halilağa Bakır Madeni projesine karşı mücadele sürüyor. Çanakkale Bayramiç’te bir araya gelen çevre ve yaşam savunucuları, yargı kararlarına karşın sürmekte olan madencilik faaliyetlerine tepki gösterdi ve işletme ruhsatının iptal edilmesini talep etti.
Cengiz'in Sinop'taki maden projesine onay çıktı: 224 bin ağaç kesilecek!
Kazdağları Ekoloji Platformu’nun çağrısıyla Çanakkale ve Körfez’den gelen aktivistler, Bayramiç Adliyesi önünde toplandı. Etkinlik kapsamında, Hacıbekirli köylü kadınların açtığı “işletme ruhsatının iptali” davasına müdahil olmak amacıyla Çanakkale 1. İdare Mahkemesi’ne dilekçe sunuldu. Ardından, Bayramiç Savcılığı’nın yürüttüğü “kapsamlı suç duyurusu” dosyasına toplu dilekçe verilerek yeni beyanlar ve deliller eklendi.
BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI
Dilekçelerin tesliminin ardından Bayramiç Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan okudu.
Açıklamada, "Ruhsat sahasında yürütülen faaliyetler ivedilikle durdurulmalıdır. Hukuka aykırı şekilde düzenlenen ve yargı kararlarına aykırı olan tüm işletme izinleri derhal iptal edilmelidir. Mahkeme kararlarının etkisizleştirilmesine yol açan idari uygulamalara son verilmelidir. Kamu yararını ve yaşam hakkını esas alan etkin denetim ve yaptırım mekanizmaları işletilmelidir. Kapsamlı suç duyurumuz ivedilikle değerlendirilmelidir. Şikâyetçi olunan idarelerce verilen ‘soruşturma izni verilmemesi’ kararları iptal edilmelidir. Ruhsat iptalini gerektiren koşullar açıkça oluşmuştur. Bu nedenle maden işletme ruhsatı iptal edilmelidir. Proje kapsamında orman alanları yok edilmiş, köylülerin tarlaları kamulaştırılarak ellerinden alınmıştır. Kocabaş Çayı ile Hacıbekirler 1 ve 2 göletleri şirkete tahsis edilerek su varlıklarına el konulmuştur. Hukukun üstünlüğü, çevrenin korunması ve yaşam hakkı sağlanana kadar mücadelemiz sürecektir" ifadeleri yer aldı.