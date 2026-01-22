Kazdağları Cengiz'e karşı ayağa kalktı!

Kazdağları’nda Cengiz Holding’in Halilağa Bakır Madeni projesine karşı mücadele sürüyor. Çanakkale Bayramiç’te bir araya gelen çevre ve yaşam savunucuları, yargı kararlarına karşın sürmekte olan madencilik faaliyetlerine tepki gösterdi ve işletme ruhsatının iptal edilmesini talep etti.

Cengiz'in Sinop'taki maden projesine onay çıktı: 224 bin ağaç kesilecek!

Kazdağları Ekoloji Platformu’nun çağrısıyla Çanakkale ve Körfez’den gelen aktivistler, Bayramiç Adliyesi önünde toplandı. Etkinlik kapsamında, Hacıbekirli köylü kadınların açtığı “işletme ruhsatının iptali” davasına müdahil olmak amacıyla Çanakkale 1. İdare Mahkemesi’ne dilekçe sunuldu. Ardından, Bayramiç Savcılığı’nın yürüttüğü “kapsamlı suç duyurusu” dosyasına toplu dilekçe verilerek yeni beyanlar ve deliller eklendi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Dilekçelerin tesliminin ardından Bayramiç Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan okudu.