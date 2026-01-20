Cengiz'in Sinop'taki maden projesine onay çıktı: 224 bin ağaç kesilecek!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İktidara yakınlığıyla bilinen ve tartışmalı projelerle sık sık gündeme gelen iş insanlarını Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Eti Bakır, Sinop Boyabat’ta yapmak istediği bakır madeni projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şirketin başvurusunu onaylayarak projeye “ÇED olumlu” kararı verdi.

Nihai rapor 4 bin 504 sayfadan oluşuyor ve projenin 897,87 hektarlık bir alanı kapsayacağı belirtiliyor. Bu alan, futbol sahasına çevrildiğinde yaklaşık 1.263 sahaya denk geliyor. ÇED raporunda, maden sahasının ormanlık alan, tarım arazisi ve fundalık bölgelerden oluştuğu vurgulanıyor.

224 BİN AĞAÇ KESİLECEK!

Proje için öngörülen yatırım tutarı 8 milyar 467 milyon 562 bin TL. Bu yatırım kapsamında açık ocak, atık depolama tesisleri, zenginleştirme tesisi, cevher stok alanları, patlayıcı depolama alanları ve bakım üniteleri gibi birimler kurulacak. Cevher patlatma yöntemiyle çıkarılacak bakır cevheri yılda 4 milyon ton, pasa ise 9 milyon 250 bin ton üretilecek. ÇED raporuna göre proje nedeniyle toplam 224 bin 895 ağacın kesileceği öngörülüyor. Bunların 51 bin 187’si açık ocak, 38 bin 419’u doğu atık depolama, 34 bin 255’i batı atık depolama ve 28 bin 775’i de pasa depolama alanında yer alıyor.

ŞARTLARI BİR TEK 'CENGİZ' KARŞILADI, İHALEYİ KAPTI

Cengiz, maden sahasını Ekim 2024’te ihale yoluyla devraldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ihalede şartları yerine getiren tek şirketin Cengiz Holding olması, eleştirilerin odak noktası oldu. Arazi için şirketin ödediği bedel ise 3,68 milyar TL olarak kaydedildi.