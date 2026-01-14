Cengiz’in tahrip ettiği İkizdere’de adalet 5 yıl sonra geldi

Rize’nin İkizdere ilçesindeki Eskencidere Vadisi'nde Cengiz İnşaat tarafından işletilen taş ocağı için alınan çevresel muafiyet kararı mahkeme tarafından bozuldu. İyidere Lojistik Limanı inşaatına malzeme sağlamak amacıyla açılan ocakla ilgili "ÇED Gerekli Değildir" kararı, bölge halkı ve STK'ların açtığı dava sonucunda iptal edildi.

ÇED MUAFİYETİ MAHKEME KARARIYLA İPTAL EDİLDİ

Rize İdare Mahkemesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile inşaat firmalarının müdahil olduğu davada, valilik tarafından verilen kararın hukuka uygun olmadığına hükmetti. Karar, proje tanıtım dosyasının yeterli ve bilimsel olmadığı gerekçesiyle alındı.

PROJE DOSYASI EKSİK VE YETERSİZ BULUNDU

Mahkeme gerekçesinde, Proje Tanıtım Dosyası'nın (PTD) birçok eksiği bulunduğunu vurguladı. Hidrojeolojik modelleme yapılmadığı, içme suyu kaynaklarının risk altında olduğu, atık yönetiminin yetersiz planlandığı ve çay tarım alanlarının tozdan olumsuz etkileneceği belirtildi. Kararda, "PTD'nin çevreyi korumak için gerekli önlemleri içermediği" ifade edildi.

AVUKAT: DAVAYI KAZANDIK AMA ÜZGÜNÜZ

Davacıların avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu, hukuki zaferin çevresel tahribatı geri çeviremediğini söyledi. Okumuşoğlu, "Haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı ama beş yıl boyunca çalışmalar devam etti ve bizim korumaya çalıştığımız şahane bir coğrafya mahvedilmiş oldu" dedi. Avukat, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle pratik bir fayda kalmadığını vurgulayarak, "Davayı kazandık ama üzgünüz" değerlendirmesini yaptı.

Cengiz'e Karşı İkizdere Halkı Kazandı!

Protestolara sahne olan taş ocağı projesi, başladığı 2021 yılından bu yana bölgedeki çevre mücadelesinin odak noktası olmuştu. Kararın, Danıştay denetimine tabi olabileceği belirtiliyor.