Binali Yıldırım'ın dağları delecek projesi hala bitmedi: 5 bakan eskitti ve 101 milyar lira yedi

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren projesi, dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından tanıtılmış, 3 yılda tamamlanması beklenen proje için 4,3 milyar lira maliyet hesaplanmıştı.

Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir il sınırlarından geçecek projede planlan süre ve maliyet tutmadı.

BİNALİ YILDIRIM'IN DAĞLARI DELECEK PROJESİ HALA BİTMEDİ

2013 yılında temeli atılırken 4,3 milyarlık bütçeyle tamamlanması beklenen proje için “Bin 80 günde bitirilecek” denilmişti. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı, planlanan bitiş tarihinin üzerinden geçen 9 yılda hala bitirilemezken hesaplanan maliyet 23,5 katına çıktı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; kamu yatırımlarının maliyetlerini gösteren veriler, iktidarın yatırım planlamalarındaki öngörüsüzlüğünü ortaya koydu. O veriler Ankara-İzmir hızlı tren projesinin 2026 yılında bir kez daha güncellendiğini gösterdi.

2026’da yeniden çıkarılan maliyetlerle toplam proje tutarı 101 milyar 487 milyon 60 bin TL olarak hesaplandı. Projenin tamamlanma yılı 2027 olarak revize edildi.

5 BAKAN ESKİTTİ VE 101 MİLYAR LİRA YEDİ

Projeyi başlatan Binali Yıldırım ve takiben Ulaştırma Bakanlığı görevini üstlenen Lütfi Elvan (Aralık 2013-Mart 2015), Ahmet Arslan (Mayıs 2016-Temmuz 2018), Mehmet Cahit Turhan (Temmuz 2018-Mart 2020) ve Adil Karaismailoğlu (Mart 2020-Haziran 2023) dönemlerini geride bırakarak 5 bakan eskiten proje, Bakan Abdulkadir Uraloğlu (Haziran 2023) tarafından yürütülüyor.

Bitmedikçe kamuya zararı her yıl daha fazla katlanan hızlı tren hattında 2021 yılından bu yana yapılan 6 maliyet artışı ise şöyle oldu:

Yıl 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Değer (Milyar) 18,1 24,9 62,1 64,4 83,5 101,4

Ana hat olarak 503,3 kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattının en uzun tüneli olan Köroğlu Tüneli'nde geçtiğimiz Ekim ayında sona gelinmiş; Abdulkadir Uraloğlu, "ışık göründü" törenini gerçekleştirmişti.