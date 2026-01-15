Garanti geçişler tutsa da fazla ödüyoruz tutmasa da: Bu kez Osmangazi'nin kaymağını topladılar

AKP'nin yap-işlet-devret modeliyle yaptırdığı köprü ve otoyollar, garanti geçişler gerçekleşmeyince Hazine'den şirketlere yapılan ödemelerle eleştirilerin hedefindeydi. Bu kez Osmangazi Köprüsü'nde garanti edilen geçiş sayısı yakalandı hatta geçildi. 2025 yılı için şirkete garanti edilen 14 milyon 600 bin geçiş sayısının üzerine çıkılarak 20 milyon 732 bin geçiş yapıldı. Ancak Hazine yine şirkete fazladan ödeme yaptı.

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, şirkete fazladan ödenen milyarlarca liranın nedenini açıkladı.

GARANTİ GEÇİŞLER TUTSA DA FAZLA ÖDÜYORUZ TUTMASA DA

Deniz Yavuzyılmaz, yap-işlet-devret modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsü’nün 2025 yılı karnesi üzerinden Hazine'den şirketlere aktarılan paranın sadece garanti geçişler yüzünden olmadığını açıkladı.

Garanti geçişler tutsa da tutmasa da fazladan ödenen sözleşme detaylarını veren Yavuzyılmaz, "Garanti edilen araç geçiş sayısı tutturulamadığı durumda araç geçiş ücretinin %100’ü, tuttuğu durumda %60’ı Hazine tarafından şirkete ödeniyor." dedi.

Yavuzyılmaz'ın paylaştığı Sayıştay 2020 Karayolları denetim raporunda yapılan sözleşme tespitinde şu ifadeler yer aldı:

"...dolar bazında başlangıç ücreti olarak belirlenen ücretin yıllar itibariyle Fn = Fox(En/Eo) formülü ile tespit edileceği belirlenmiştir. Formüldeki (En) ve (Eo), ABD tüketici fiyatları endeksini ifade etmektedir. Buna göre, yıllar itibariyle geçiş ücreti, uygulama yılının Ocak ayı endeksi esas alınarak, ABD tüketici fiyatları endeksindeki artışa göre belirlenecektir... Ancak, 22.04.2020 tarihli 3 nolu Zeyilname ile Uygulama Sözleşmesinde değişikliğe gidilerek; 2. İşletme Yarıyılı geçiş ücreti tespitinde esas alınacak ABD tüketici endeksi ve dolar kurunda ilgili yılın Ocak ayı yerine Temmuz ayı dikkate alınmış; böylece 6 ay sonra oluşan ABD tüketici endeksi ve dolar kuru üzerinden geçiş ücreti tekrar belirlenmeye başlanmıştır."

Böylece sözleşme yılına göre şirkete garanti edilen araç başına geçiş ücreti 35 Dolar+KDV oldu ancak bu tutara her yıl Amerika Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artış oranı da çarpan olarak eklendi. 2026 yılında Hazine'nin şirkete garanti ettiği araç başına geçiş ücreti KDV dahil 56,5 Dolar olarak hesaplandı. Güncel kurla 2430 liraya denk gelen ücretten 995 Liralık köprü geçiş ücreti çıkarıldığında, her araç için geriye kalan 1435 Liralık kısım Hazine'ye ödeme yükü olarak kaldı.

BU KEZ OSMANGAZİ'NİN KAYMAĞINI TOPLADILAR

Deniz Yavuzyılmaz'ın paylaştığı bilgilere göre; 2025 yılında garanti geçiş sayısının çok üzerinde geçiş yapılmasına rağmen Osmangazi Köprüsü'nün işletme sahibi Otoyol A.Ş.'ye 505 milyon dolar yani yaklaşık 22 milyar lira ödeme yapıldı.

Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi ve Göçay firmalarının oluşturduğu NÖMAYG Grubu tarafından kurulan Otoyol A.Ş.'ye ödenen tutarın detaylarına ilişkin o paylaşım şu şekilde: