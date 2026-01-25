Gazeteci Ahmet Reha Öz evinde ölü bulundu

Gazeteci Ahmet Reha Öz evinde ölü bulundu
Gazeteci Ahmet Reha Öz, Didim’deki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. 79 yaşındaki Öz’ün ölüm nedeni yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.

Aydın'ın Didim ilçesinde, yakınlarının haber alamadığı gazeteci Ahmet Reha Öz (79), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, gündüz saatlerinde Didim ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi 3110 Sokak'taki Denizli Öğretmenler Sitesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan gazeteci Ahmet Reha Öz'e telefonla ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

Polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Öz'ü hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öz'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Öz'ün ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

1970 - 1985 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra 1985-2000 yılları arasında Hürriyet Gazetesi'nde haber müdürlüğü görevini yapan Öz'ün, emekli olduktan sonra Didim'e yerleştiği öğrenildi. .

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

