3 gündür haber alınamayan belediye çalışanı ölü bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, belediye çalışanı ve yalnız yaşayan 41 yaşındaki Ali Çivili'den uzun süredir haber alınamaması üzerine endişelenen iş arkadaşları, evinde ölü olarak buldu.

ARKADAŞLARI DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Ali Çivili'den 3 gündür haber alamayan iş arkadaşları durumdan şüphelendi. Tevfikiye Mahallesi'ndeki evine yedek anahtarla giren arkadaşları, Çivili'yi içeride hareketsiz halde buldu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Çivili'nin hayatını kaybettiği kesinleşti.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Ali Çivili'nin cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından, otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.