Haber alınamıyordu! Bedensel engelli kişi evde ölü bulundu

Haber alınamıyordu! Bedensel engelli kişi evde ölü bulundu
Yayınlanma:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 35 yaşındaki bedensel engelli Gökhan Şişman, evinde ölü bulundu.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, 35 yaşındaki bedensel engelli olduğu belirtilen Gökhan Şişman evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 155/1. Sokak’ta bulunan üç katlı binanın zemin katındaki dairede meydana geldi.

aa-20260202-40442298-40442297-sakaryada-bedensel-engelli-kisi-evinde-olu-bulundu.jpg

HABER ALAMAYAN AĞABEY KARDEŞİNİN EVİNE GİTTİ

İddiaya göre, Şişman’ın ağabeyi kendisinden bir süre haber alamaması nedeniyle Şişman’ın evine gitti.

Eve giren ağabey, kardeşini hareketsiz yatar halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bedensel engelli kadın yangında hayatını kaybettiBedensel engelli kadın yangında hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Şişman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şişman’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne kaldırıldı.

Şişman’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

