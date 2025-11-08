Bedensel engelli kadın yangında hayatını kaybetti
Adana'nın Ceyhan ilçesinde müstakil yangında bedensel engelli Servet Balcı, feci şekilde yaşamını yitirdi.
Çataklı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Servet Balcı'ya ait müstakil evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. O esnada evde bulunan 75 yaşındaki Balcı, yangında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiy, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kadının cansız bedenine ulaşıldı. Balcı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
MAGANDA KURŞUNUYLA YÜRÜYEMEZ HALE GELMİŞ
Evinde çıkan yangında feci şekilde yaşamını engelli Balcı'nın yıllar önce maganda kurşunuyla yürüyemez hale geldiği öğrenildi.
Kaynak:DHA