Bedensel engelli kadın yangında hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Adana'da bedensel engelli 75 yaşındaki Servet Balcı, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde müstakil yangında bedensel engelli Servet Balcı, feci şekilde yaşamını yitirdi.

ENGELLİ KADIN YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Çataklı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Servet Balcı'ya ait müstakil evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. O esnada evde bulunan 75 yaşındaki Balcı, yangında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiy, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

adanada-ev-yangini-bedensel-engelli-ka-1005434-298303.jpg

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kadının cansız bedenine ulaşıldı. Balcı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

adanada-ev-yangini-bedensel-engelli-ka-1005436-298303.jpg

'Çocukların çığılığı kulağımda' dedi: Görgü tanığı tüm yetkilileri tek tek açıkladı'Çocukların çığılığı kulağımda' dedi: Görgü tanığı tüm yetkilileri tek tek açıkladı

MAGANDA KURŞUNUYLA YÜRÜYEMEZ HALE GELMİŞ

Evinde çıkan yangında feci şekilde yaşamını engelli Balcı'nın yıllar önce maganda kurşunuyla yürüyemez hale geldiği öğrenildi.

Kaynak:DHA

