'Çocukların çığılığı kulağımda' dedi: Görgü tanığı tüm yetkilileri tek tek açıkladı

Kocaeli Dilovası'nda parfüm deposunda çıkan ve 6 işçinin yaşamını yitirdiği yangında görgü tanığı yurttaşlar, patlamanın göz göre göre geldiğini anlattı.

Defalarca şikayette bulunduklarını belirten yurttaşlar, binanın yıkım kararına karşın yıkılmadığını öne sürdü.

'YAPI KAÇAK, İŞYERİ RUHSATSIZ' İDDİASI

Evrensel'de yer alan habere göre patlamaya tanık olduğunu, yanan işçilere müdahale ettiğini anlatan bir yurttaş, "Ben söndürdüm adamı, itfaiye aldı. Bir kadın daha içerde 4-5 tane çocuğun olduğunu söyledi” dedi. Söz konusu deponun ruhsatı olmadığını öne süren yurttaş, "Buranın çalışma ruhsatı yok. Yapı kaçak. Eski belediye başkanı döneminde biz CİMER’e şikayet ettik. Yıkım kararı çıktı. Yıkım kararı çıkmasına rağmen biz kendimiz bire bir görüştük. 'Başkanım niye yıkmıyorsunuz?' dedik. 'Dilovası’ndaki bütün yapıları yıkıp ondan sonra bunu yıkmam gerekir, yıkamam' dedi. Niye? Kendi akrabasıydı. Kendi akrabası çekti dükkânı, gitti buraya. Kimyasal bıraktı. Göz yumdular buna. Ben en başta söylüyorum: Hamza Şayir. Muhtar, zabıtalar, zabıta... Ben kendim yukarı balkonda oturuyordum. Geliyordu buraya arabayla, içeri giriyordu, 2-3 dakika bir muhabbet, arabayı bırakıp gidiyordu" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIN ÇIĞLIĞINI DUYDUM"

Savcılığa seslenen yurttaş, "Buraya giriş kameralarının hepsini incelesinler. Zabıta kaç sefer girmiş buraya, kaç sefer tutanak tutulmuş burada? En basiti, rüşvet aldıkları ortaya çıkacak. En basiti bu. Benim evim de yansa umurumda değil, ama çocukların çığlığını ben duydum. İçeride öğrenciler var. Öğrenciler geliyor, yevmiyeye çalışıyor. 200 TL’ye kaçak çalıştırıyor. Ve bunun vebali de buradaki yöneticilere. Şu an aynı sistemi bu alana da yapacaklar yani. “Depolama yapacaklar” diyorlar ama buraya da komple depolama yapacaklar. Tabii burası ticari alana dönüşecek, ticari alana çeviriyorlar. Burası ticari alan değil. Yolun alt tarafı ticari alan, bu taraf değil. Burada kimyasal var. Kimyasalı normal ticari alanda bile yapamaz. Organize sanayi bölgesinde yapabilirsin. Bu tesis için Hamza Şayir izin verdi. Karşıdaki tesise de Hamza Şayir izin verdi. Sağ olsun, kendi hemşerilerine torpil yaptı" ifadelerini kullandı.