Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan 2 katlı parfüm dolum tesisinde sabah saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tesisin tamamını sardı.

Alevler, iş yerinin bitişiğindeki binanın çatısına da sıçradı. Dumanları fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 6 kişi yaşamını yitirirken, 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2'Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. 2'si çocuk 6 kişinin öldüğü yangında hayatını kaybeden işçilerin kimleri bu şekilde:

3 çocuk annesi Esma Dikan, 3 çocuk annesi Hanım Gülek (65) Şengül Yılmaz, Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18), Cansu Esatoğlu (16).

DEFALARCA CİMER'E ŞİKAYET EDİLMİŞ

İş yerinin aylar öncesinde şikayet edildiği ortaya çıktı. CİMER şikayetinde çocukların ve kadınların sigortasız çalıştırıldığı ifade edildi. Şikayet bu şekilde:

"Kocaeli Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mah. İş Bankası şubesinin yanı Vahdet Camii bitişiğinde ismi levhası olmayan parfüm imalatı ve dolumu yapılan iş yerinde mahallemizin kadınları ve çocukları yaklaşık 15 çalışan olup bunların çoğu sigortasız çalışıp iş güvenliği hiç olmayıp ihtiyacı olan kadınların kovulma tehdidiyle çalıştırılıp yemek parası 70 lira karşılığında 'yemeği kendiniz yiyin' diyerek işçiyi, kadını sömüren bu doymaz işyeri sahibini yüce devletimize şikayet ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim"

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI: ÇOCUKLAR VE KADINLAR BAĞIRIYORDU

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yanan kozmetik fabrikasının olduğu sokakta oturan Mehmet Düzgüner, yaşananları anlattı. Düzgüner, "Saat 09.00 gibi oldu. Ben uyanıktım; bir patlama sesi oldu. Kalktım, aşağıya baktım; adam yanıyordu. Aşağı inip, bahçedeki hortumu aldım. Adamı söndürdüm sonra bağrışma seslerini duydum. Sese doğru baktığımda, fabrikanın içerisinde çocuklar ve kadınlar bağırıyordu. Müdahale etmek istedim; kurtarmak istedim ama alev çok büyüktü; giremedim. İtfaiyeyi aradık; itfaiye de geç geldi. Çaresiz bir halde insanların bağrışmasını duyduk" dedi.

"ÇOĞU BAYGINDI"

Fabrikayla ilgili daha önce şikayetlerin olduğunu söyleyen Düzgüner, "Burada yangın tüpü dahi yoktu. Burası 4 seneden fazla süredir faaliyet gösteriyor. Yetkiler, 'burada ruhsat var' diyor. Kimyasal olan fabrikaya nasıl ruhsat verilir? Ben burada oturuyorum. Aramız 5 metre. Kaç kişi çalışıyor; tam bilmiyorum. 'Yaşları küçük' diyorlar; çoğu bayandı. Mahalleden olanlar da var. Allah ailelerine sabır versin" diye konuştu.

"İÇERİDE İNSANLAR BAĞIRIYORDU"

Düzgüner, "Adamı söndürdükten sonra fabrikanın yandığını fark ettim. Zaten içeriden çığlıklar yükselmeye başladı. İnsanlar içeride bağırıyordu. Fabrikanın içerisine girilecek bir durum yoktu; zaten ateş topuydu. Giriş-çıkış sadece buradandı. Patlama vardı; içeride de patlama oluyordu. İçerideki adam dışarı çıkamazdı. Kapının önü, araç değil; alev olduğu için insanlar çıkamadı. Geride insanlar bağırıyordu. Çıkmaları imkansızdı. Biz de giremedik; onlar da çıkamadı. Tek giriş-çıkış burası. Yangın küçük bir şey olmuş olsaydı, ben girip bir şeyler yapmaya çalışacaktım. Ama çok büyük yangın olduğu için bu sefer ben içeriden çıkamayacaktım. Ama insanların bağrışmasını sessizce izlemek, çok kötü bir şey" dedi.