Kocaeli'de parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir makine deposunda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi. Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Vali İlhami Aktaş, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
