Kocaeli'de parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir makine deposunda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi. Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

aa-20251108-39648783-39648782-kocaelide-parfum-deposunda-cikan-yanginda-6-kisi-hayatini-kaybetti.jpg

aa-20251108-39648783-39648781-kocaelide-parfum-deposunda-cikan-yanginda-6-kisi-hayatini-kaybetti.jpg

Vali İlhami Aktaş, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Türkiye
Rojin Kabaiş soruşturmasında ‘şifreli telefon’ detayı: İspanya kriminaline gönderilecek
Rojin Kabaiş soruşturmasında ‘şifreli telefon’ detayı: İspanya kriminaline gönderilecek
Türkiye'nin en iyi hastenesi deniliyordu! Şimdi bu halde
Türkiye'nin en iyi hastenesi deniliyordu! Şimdi bu halde