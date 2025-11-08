6 kişinin öldüğü depo için yapılan CİMER şikayeti ortaya çıktı! Ölüm yine göz göre göre geldi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bir kozmetik fabrikasında sabah saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Parfüm dolumu yapıldığı söylenen depoya ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü, ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

Olayda altı kişi yaşamını yitirdi, dört kişi de yaralandı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yanık nedeniyle ölenlerin kimliklerini tespit edilemediğini açıkladı.

Olay ile ilgili de üç kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

İKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Ölenlerin kimlikleri de belli oldu. Ölenlerin ikisinin çocuk, birinin 18 yaşında ikisinin üç çocuğu olan iki kadın olduğu öğrenildi. İşte ölenlerin isim listesi:

3 çocuk annesi Esma Dikan, 3 çocuk annesi Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18), Cansu Esatoğlu (16)

Türkiye'de birçok faciada olduğu gibi bu sefer de ölümün yine ve yine göz göre göre geldiği ortaya çıktı.

Aralık 2024'te fabrikanın CİMER'e şikayet edildiği öğrenildi. Evrensel'den Nurullah Emektar'ın haberine göre; CİMER şikayetinde çocukların ve kadınların sigortasız çalıştırıldığı ifade edildi. Şikayet şöyle:

GÜNLÜK 70 LİRAYA ÇALIŞTIRMIŞ

"Kocaeli Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mah. İş Bankası şubesinin yanı Vahdet Camii bitişiğinde ismi levhası olmayan parfüm imalatı ve dolumu yapılan iş yerinde mahallemizin kadınları ve çocukları yaklaşık 15 çalışan olup bunların çoğu sigortasız çalışıp iş güvenliği hiç olmayıp ihtiyacı olan kadınların kovulma tehdidiyle çalıştırılıp yemek parası 70 lira karşılığında 'yemeği kendiniz yiyin' diyerek işçiyi, kadını sömüren bu doymaz işyeri sahibini yüce devletimize şikayet ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim"

TABELA BİLE DEĞİŞMEMİŞ

Halk TV'de Sorel Dağıstanlı'nın sunduğu Haberlar programına konuk olan Halk TV Muhabiri Dinçer Gökçe şunları ifade etti:

"Bu altı işçiye mezar olan, yanarak can verdiği bu binada tabelada Mirkar makine yazıyor. Bu parfümeriyle ne alaka? Önce onu öğrendik. 1,5-2 yıl kadar önce bu binadan, kendi binasından ayrılıyor. Daha büyük bir yere gidiyor. Yine Dilovası bölgesine daha büyük bir yere geçiyor. Bu binayı da parfüm depolama ve dolum işi yapan birini kiralıyorlar.

Yasal olarak yapılması gereken tabela değişimi de yapılmamış.

MUHTAR HER YERE ŞİKAYET ETMİŞ

Mahalle muhtarıyla görüştüm. Alaattin Durmuş ile, bana şunu söyledi. Ben bizzat muhtar olarak bu binayla alakalı, daha doğrusu bu iş yeriyle ilgili parfüm işiyle alakalı hem kaymakamlığa, hem belediyeye hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde şikayette bulundum. Dedim ki burası mahallenin içinde kalıyor. Burası büyük bir tehlike arz ediyor. Buraya bu binaya bir dedik kimyasal madde girip çıkıyor. Dolayısıyla buraya bir önlem alın dedi. Ama sonuç alamadım dedi

İŞKUR BİNASININ HEMEN YANINDA

Bu binadan 20-30 metre kadar ötede bir bina daha bulunuyor. İşkur'un Dilovası Hizmet Merkezi. Yani facianın yaşandığı, altı işçiye mezar olan binayla İşkur'un Dilovası Hizmet Binası arasında sadece bir tane bina var. Arada 20-30 metre var.Burada kaçak işçi var mı, yok mu? Buna bakılabilirdi. Tabelada başka bir şey yazıyor, içeride başka bir şey iş yapılıyor.

Böyle de bir korkunç bir durum söz konusu.

PATRON KAÇMIŞ

Parfüm olum işini yapan şirketin sahibi K isimli bir kişi. Bu kişinin de kaçtığını yönünde bir bilgi söz konusu. Hatta bu kişi olayın facianın yaşandığı sırada geliyor, orada da bulunuyor. Bir süre orada da kalıyor.

K. isimli bir kişi o da olay yerinden kaçıyor. Şu anda polisler de bu kişiyi aramaya başladı"

AYNI İLDE İKİNCİ FACİA... CİMER'E DE ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

Dilovası'ndaki bu faciadan önce 11 gün önce de bina çökmüştü. Çöken bina, metro inşaatının hemen dibindeydi.

Bölge sakinlerinin metro yapımından sonra binalarında çatlaklar olduğuna dair CİMER'e şikayette bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Gebze faciasının altından ihmaller zinciri çıktı: Bakanlık boşaltma çalışmalarını durdurmuş!

Faciada da 12 ve 14 yaşlarındaki iki çocuk ile anne babaları ölmüştü.