Gebze faciasının altından ihmaller zinciri çıktı: Bakanlık boşaltma çalışmalarını durdurmuş!

Yayınlanma:
Kocaeli Gebze'de bir binanın çökmesi ve 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan facianın altından, kamu kurumları arasındaki ihmaller zinciri çıktı. 2017'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı ve tehlikeli zemin nedeniyle 71 binanın kamulaştırılmasını öngören çalışmanın, projeyi 2019'da devralan Ulaştırma Bakanlığı tarafından durdurulduğu öğrenildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde geçtiğimiz haftalarda Arslan Apartmanı'nın çökmesiyle Bilir ailesinden dört kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, olayın perde arkasındaki ihmaller zinciri ortaya çıktı.

BELEDİYE BAŞLATTI, BAKANLIK DURDURDU

Karar gazetesinden Büşra Cebeci'nin haberine göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında Gebze–Darıca Metro Projesi’ne başlarken hazırlattığı 'Akse Sapağı İstasyonu Kazı İksa Raporu'nu dikkate aldı. Raporda, inşaat çalışmasının zarar verebileceği belirtilen 71 bina için istimlak kararı alındı ve 16 bina istimlak edilerek boşaltıldı.

Ancak, 4 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Gebze–Darıca Metro Hattı projesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredildi. Bu devrin ardından, Bakanlık kalan 55 bina için hiçbir kamulaştırma işlemi yapmadı.

Son Dakika | Gebze faciasına Bakan Uraloğlu'ndan 'teknik konu' yanıtı! Metro inşaatı vardıSon Dakika | Gebze faciasına Bakan Uraloğlu'ndan 'teknik konu' yanıtı! Metro inşaatı vardı

6 YIL BOYUNCA İHMAL İDDİASI

Aradan geçen 6 yılda görevde bulunan Cahit Turan, Adil Karaismailoğlu ve Abdulkadir Uraloğlu dönemlerinde bu teknik rapordaki risklere karşı adım atılmadığı belirtiliyor. Bugün dört canın hayatına mal olan çökme, 2017’deki raporda işaret edilen zemin risklerinin hiç dikkate alınmadığını gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 ve 2019 yılı faaliyet raporlarında kamulaştırma çalışmalarına başlandığı bilgisi yer almasına rağmen, devirden sonra sürecin durduğu kaydedildi. Bakanlık yetkililerinin ise çökmenin kötü zemin koşullarından kaynaklandığı yönünde iddiası bulunduğu belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

