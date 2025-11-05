Son Dakika | Gebze faciasına Bakan Uraloğlu'ndan 'teknik konu' yanıtı! Metro inşaatı vardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ulaştırma Bakanlığı'na devredilen metro çalışmasını olduğu güzergahda bina çöktü. Aralarında 12 ve 14 yaşında çocuklarında olduğu beş kişilik ailenin dördü öldü. Bölgedeki 16 bina tahliye edildi.

CİMER'e bölge sakinlerinin, metro çalışmasının ardından binalarında çatlaklar oluştuğuna dair şikayetinde olduğu ortaya çıktı.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze faciasının neden olduğuna dair soruya 'Tamamen teknik bir konu' yanıtını verdi.

AKP Grup Toplantısı'ndan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, şunları ifade etti:

"Burada tamamen teknik bir konu. Teknik bir konuda gerçekten sonuçlarını görmeden ön yargıda bulunmayı biz doğru bulmuyoruz.

Biz bakın, biz özellikle bugün başlatılan inceleme ve soruşturmanın sonucuna etki eder düşüncesiyle kamuoyuyla bir bilgi paylaşmıyoruz.

Niye? Yani orada savcılık zaten bir soruşturma başlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, AFAD bir inceleme başlattı, biz de başlattık. Dolayısıyla bunun sonucunu görmek lazım. Bunun sonucunu görmeden birilerini itham etmek, hele hele dört insanımızın enkazın altında olduğu bir yerde birilerini itham etmek gerçekten, hani bazı gazeteci, hani gazeteci olduğunu düşünen bazı kişilerin bu konuda ithamları da var.

Onları ben dikkate almıyorum gerçekten. Ama burada hani belli riskler var. Nelerdir? Ben çok net bir şekilde söyleyebilirim.

Eski bir dere yatağı söz konusu. Yeraltı su seviyesine belli şekillerde müdahale edilmiş olması söz konusu. Elbette deprem riskleri söz konusu ve mutlaka da orada bir metro inşaatının olmuş olması. Bunlar risklerdir. Ama şunu söylemekte fayda var: Metro inşaatı biteli iki yıl oldu ve şu anda metroda hiçbir deformasyon yok.

Dolayısıyla biz sonucunu görelim. Sonucuna göre bakanlık olarak da biz neyi yapmamız gerekir, biz de onun kararını vereceğiz ama süreci çok yakından takip ediyoruz. Onu bilmenizi isterim ama kamuoyunu da müsaadenizle yanlış bilgilendirmeyelim ve yönlendirmeyelim."